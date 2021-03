Így ismered fel, hogy milyen ételre vagy allergiás

Honnan tudom, hogy mire vagyok allergiás? Mi a különbség az ételallergia és ételintolerancia között? Hogyan szabadulhatok a panaszoktól? – ezekre a kérdésekre adott választ online előadásában Takáts Alajos gasztroenterológus specialista, az Endomedix Diagnosztikai Központok orvosigazgatója.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-jogok mentén is törhet a szivárványkoalíció

Az ételallergia komoly tüneteket is kiválthat. Fejfájás, kezelés ellenére sem múló bőrpanaszok, puffadás, székrekedés, hasmenés, étvágytalanság, hízás, koncentrációs problémák és hajhullás – ezek mind-mind az ételintoleranciára utaló jelek lehetnek, legalább 100 ilyen jel van, ami azt mutatja, hogy a szervezetünk nem tud megbirkózni az étellel.

Takáts Alajos gasztroenterológus specialista elmondta, az ételintolerancia esetén nem azonnal jelentkeznek a tünetek, hanem 24 vagy akár 96 órába is telhet, mire feláll a probléma, de nem allergiás immunválaszt váltanak ki ezek az ételek vagy összetevőik. Ekkor IgG vagy IgG4 antitestek termelődnek a szervezetben.

Kiemelte, minél többet és többször eszünk abból, amit nem tolerál a szervezetünk, annál inkább alakulnak ki a panaszok.

Azonban pont a későn jelentkező tünetek miatt nehéz felfedezni az intoleranciát, melyet okozhat a bélmozgászavar, a felszívódási probléma, az emésztőenzimek hiánya és a bélflóra változása is, valamint antibiotikum is kiválthatja. Továbbá a lyukas bél szindróma is ide vezet, mert olyan nagyobb anyagokat is átenged így a bélrendszer, amiktől egyébként védve lennénk. A kezeletlen ételintolerancia miatt károsodhatnak a szöveteink és a bőrünk is.

Az allergia tudnivalói

Ezzel szemben az ételallergia során IgE antitesteket termel a szervezet, a bevitt táplálékot követően pedig szinte azonnal jelentkezik a súlyos immunválasz. Bőrkiütés, bőrpír, asztmás légzés, súlyos esetben pedig a légzés leállása is előfordulhat ha olyat eszünk, amire allergiások vagyunk. Sőt, gégevizenyő is lehetséges, ami fulladáshoz vezethet. Ilyen élelmiszer vagy növény lehet a hal, a mogyoró, a dió, a tej, a tojás, a rák és az eper is, utóbbi főként a gyermekekre jellemző.

Ezekből elegendő egy keveset enni, máris komoly probléma lehet belőle. A szakember elmondta, ha például allergiá­sok vagyunk a mogyoróra akkor, elég, ha csak olyan terméket fogyasztunk, aminek a hátoldalán azt írják, hogy nyomokban mogyoróféléket tartalmazhat, máris megvan a baj, akár életveszélyes panaszokat is kiválthat. Az ételallergia egyébként a bőr, a légutak, a gyomor és a bélrendszer károsodásával is járhat, ha nincs kezelve.

Kezelési lehetőségek

Bár az ételintolerancia és az ételallergia nagyban különbözik egymástól, egyetlen közös mégis van bennük, hogy gyógyszerrel nem lehet kezelni a problémát, csakis a tüneteket okozó ételek elhagyása segíthet. Ehhez viszont alapos kivizsgálás kell szakember és vérvétel segítségével.

Takáts Alajos megjegyezte, az ételintolerancia esetén először is ki kell zárni azt a tényt, hogy szervi megbetegedés áll a háttérben, ha ilyesmi nincs, akkor kell további vizsgálatokat folytatni. Hangsúlyozta, ne tartsunk magunktól gluténmentes diétát, csak mert az gondoljuk, hogy az okozza a gondot, mindenképp egyeztetni kell erről az orvosokkal. Csakis azokat az ételeket kell kihagyni 3 hónapon keresztül, amit a szakember javasol, és ha azt követően megszűnnek a tünetek, akkor meglehet a kulcs.

Fontos viszont, hogy ezekben a táplálékokban vannak olyan anyagok, amikre mindenképp szüksége van a szervezetnek, így alternatív módon pótolni kell,

például a kalciumot sertéshús, brokkoli vagy káposzta segítségével, majd később vérvételen keresztül meg kell nézni, hogy ezek a módszerek jók-e, elegendő mennyiségben sikerült-e pótolni a hiányzó anyagokat.

Az intolerancia kivizsgálása hetekbe, hónapokba is telhet. Az allergia kimutatása már egy jóval rövidebb folyamat, ráadásul létezik egy olyan vérvétel, ami a 20 leggyakoribb ételallergiát szűri, míg egy nem tb-támogatott módszerrel egy csepp vérből 200 ételre vonatkozó allergiát vizsgálnak. De fontos, hogy csakis azt az ételt kell kihagyni az étrendből, ami ténylegesen tüneteket okoz, ennek pontos meghatározásához mindenképp orvosi segítség kell.

Hazánk TOP 10-es listája

A gasztroenterológus specialista és csapat 60 ember bevonásával egy olyan vizsgálatot is végzett, amin keresztül a hazánkban ételintoleranciát okozó 10 leggyakoribb élelmiszert, összetevőt mutatták ki. Első helyen a tehéntej áll, ezt követi a tojásfehérje, a búza, a kazein, a kecsketej és a juhtej, az agar-agar, és a kóladió, utóbbit egyébként nem köteles a gyártó jelölni a termék hátoldalán, ezért is nehéz utánkövetni.

Érdekesség, hogy a nők top 10-es listáján a kukorica is ott volt, a férfiakén nem, náluk viszont megjelent az árpa, ami pedig a nőkre nem volt jellemző. A fiatalok ételallergia listájára felkerült a gliadin is, ami egy gluténfehérje a gabonákban, továbbá a borsó és a pisztácia is intoleranciát váltott ki náluk nagy mértékben.

Ugyanakkor a strucc, a fogoly, a spárga, a tápióka, a bivalytej, a rukkola, a vízitorma, a kacsa, a kagyló, az angolna, a vaddisznóhús, a makadámdió és a tengeri keszeg egyáltalán nem okozott tünetet senkinél.