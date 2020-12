Ezért a buszmegállókat díszítették fel Árpádhalmon

Árpádhalmon adventi díszbe öltöztették a buszfordulót. A napokban egy 3 méteres Nordmann-fenyőt is ültetnek a térre, az lesz a falu karácsonyfája.

A vírushelyzet miatt be kellett zárni a kastélyban működő művelődési házat és a könyvtárt. Így idén a kastélyudvart nem volt értelme feldíszíteni, mert most csak ritkán téved be oda valaki

– mondta Magyar Zita, az árpádhalmi művelődési ház vezetője. Azt nem szerették volna, hogy adventi hangulat nélkül maradjon a falu, így esett a választás a buszfordulóra, mivel oda sokan járnak.

– Onnan indulnak és érkeznek vissza az iskolás gyerekek, ott van a környezetében az óvoda és a templom, illetve egy bolt is. Ha valaki más településről érkezik Árpádhalomra, például mert a temetőbe megy a hozzátartozói sírjához, akkor is útba esik. A megálló gyönyörű eleme a fafilagóra, a fordulóban van fedett buszváró is, és a település minipiaca is itt található – sorolta Magyar Zita, akitől megtudtuk, hogy összefogással szépítették meg a teret.

A munkában oroszlánrészt vállalt Lantos Alex, Szarka Tibor és Stella, valamint Mészáros Angelika. Karácsonyi verseket is lehet olvasni több helyen, például a templom kapuján, a buszmegállóban, az önkormányzat és a konyha kapuján és a boltajtón is.

A napokban érkezik meg a falu karácsonyfája, amit a buszfordulóba ültetnek el, a nemrég kivágott öreg fűzfa helyére. Azt is feldíszítik, és ki is világítják.