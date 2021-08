Fábián Mátyás: alkotás közben megtisztulok, utána jól koncentrálok – Fotók

Bulizás helyett ecsetet vagy ceruzát ragadva kapcsolódik ki a fiatal művész, akinek terápia az alkotás. Fábián Mátyás tűfilccel, tollal, szénnel és fehér pasztellkrétával is csodát művel, de szemet gyönyörködtető olajfestményeket és tetoválásokat is készít. Hivatásával és tehetségével is az embereken segít.

Fábián Mátyás gyerekkora óta rajzol és fest, így nem véletlen, hogy otthon érzi magát a képzőművészet világában. Tűfilccel, tollal, szénnel és fehér pasztellkrétával is alkot, valamint szebbnél szebb olajfestményeket is készített már. Lapunknak elmondta: számára az alkotás jelenti a stresszkezelést, ez egy személyes terápia, ami közben megtisztul, és utána bármire tud koncentrálni.

– Amikor feszültebb vagyok, telítődik bennem a stressz, akkor leülök itthon, és rajzolok, festek. Én nem bulizok, nem járok kocsmába. Nekem ez a kikapcsolódás, és egyben segít abban is, hogy kibírjam a mindennapokat. A munkahelyemen, mentőzés közben is vannak feszültebb napjaim, ekkor azonban mindig jön az ötlet, hogy mit csinálják, amikor hazaérek – számolt be Fábián Mátyás, aki már 6 éve mentőgépkocsi-vezető Szegeden.

A legutóbbi ilyen ötlete alapján készült el a könnybe lábadt szemet ábrázoló tollrajza, melynek hátterében egy igen megérintő pillanat áll.

– Egy-egy érzelmi pillanatot ragadok ki az eseteinkből, de ez különösen megható volt. Egy haldokló szeme volt, melyben ott volt a szeretet és az elmúlás egyaránt. A család az utolsó útjára kísérte, neki pedig az utolsó könnycsepp volt ez a szemében – osztotta meg.

Gyerekeket támogat

A fiatal művész elárulta: a mentőzés és az alkotás összeköthető, hiszen mindkettővel segíteni szeretne, előbbi esetén az emberi életek megmentésében, míg az utóbbival a szomorú pillanatokat szeretné felvidítani.

– Azt szeretném, hogy ha valaki ránéz a képemre az otthonában vagy meglátja bárhol, akár a Facebook-­oldalamon, akkor mosolyogjon

– emelte ki.

Fábián Mátyás egyébként nem csak a jobb kedvre derítésben segített már a tehetsége által. Lapunk ugyanis 2019-ben számolt be arról, hogy Fábián Mátyás egy festményét licitre bocsátotta, amelyen keresztül egy 19 éves szegedi lány életben maradásához szükséges lélegeztető AMBU-ballonra gyűjtöttek a Karitáció Alapítvány bohócdoktoraival. Egy igazán különleges és egyben elgondolkodtató képet készített akkor, melynek fókuszában a bohócdokik álltak. Azóta persze gazdára talált a remekmű, és a műszert is meg tudta vásárolni az alapítvány.

– A jövőben szintén a gyerekeket szeretném támogatni. Most nagy szívfájdalmam, hogy a kisfiam bölcsődébe megy hamarosan, és ebből eredően úgy döntöttem, hogy olyan állami intézményeknek szeretnék segíteni, amelyek gyerekekkel foglalkoznak. A falakat szeretném színessé tenni, ehhez most támogatókat keresek, akik segítenek a festéshez szükséges anyagok biztosításában – avatott be.

Fókuszban a természet

Kérdésünkre beszélt arról is, hogy nagy kedvence a természet, amit egyébként egészen különleges módon jelenít meg.

– Nekem ez olyan szerelem, mint másnak a természetjárás. Míg más elmegy, megismerkedik az állatokkal, addig én lerajzolom, lefestem őket itthon. Például negatív ceruzarajz készül róluk, a fekete alapon pedig nagyon jól mutat a fehér pasztell­kréta. Az állatok mellett szeretem a szürrealista alkotásokat. Tetszik, amikor van egy portré, egy központi téma, és ahhoz kapcsolódóan el tudom nyújtani a háttérrajzot. Szintén szeretek tűfilccel, pöttyözéses technikával alkotni. Ezek hosszabb időt vesznek igénybe, van, hogy egy hét alatt készül el a kép – magyarázta.

Megjegyezte, a festés most kicsit háttérbe szorult gyermeke miatt, hiszen a lenolaj elég kellemetlen szagú. Ugyanakkor rajzolás közben gyakran mellette ül az egyéves kisfia, akinek a példaképévé szeretne válni Mátyás. Abban bízik, hogy az alkotás szeretetét megörökli a gyermeke. Emellett a felesége is részese az alkotásnak. Mátyás elmondása szerint a legnagyobb támasza és a legnagyobb kritikusa is egyben, ami hozzájárul a fejlődéséhez, és ahhoz is, hogy a képek még ötletesebbek legyenek, ezért sokat köszönhet neki.

Egy életen át viselik

Fábián Mátyás egyértelműen maradandó csodát alkot, ezt a képek is jól tanúsítják, de vannak olyanok, akik nemcsak a lakásukban tudhatják magukénak a szegedi művész alkotásait, hanem a testükön viselik.

– Régóta foglalkozok tetoválással, de a jövőben még komolyabban szeretnék tetoválni, ebből szeretnék majd megélni. Számomra dicsőség az, hogy valaki az én rajzomat viseli egy életen át

– hangsúlyozta.

Érdemes időnként rápillantani a mentőgépkocsi-vezető közösségi oldalára, mert a legfrissebb műveit mindig feltölti oda, ezeket pedig bárki megvásárolhatja. Rendelésre csak igen ritkán fest vagy rajzol, mert jobban szeret saját ötleteket megjeleníteni.