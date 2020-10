Felszerelték a napelemes okosbútort Szentesen

Napelemes okosbútort nyert iskolájának a Horváth Mihály Gimnázium egyik diákja, a KisKígyó fantázianevű ülőbútort most állították fel az iskola udvarán. Az okospad, amellett, hogy telefontöltésre is alkalmas, kiváló közösségi hely lehet a gimnáziumban.

A három kis pavilon mellett egy napelemes okosbútoron üldögélve is élvezhetik a késő őszi napsütést a Horváth Mihály Gimnázium tanulói: a szemre is mutatós ülőalkalmatosságot a Magyar Villamos Művek pályázatán nyerte meg egyik diáktársuk, Kiss Endre. A diák kétezer pályázó közül került az első tízbe hibátlan megoldásával, de a cég játékán nem csak okosnak, de gyorsnak is kellett lenni, hiszen az is számított, ki tudja a lehető legrövidebb idő alatt beküldeni a helyes megoldást. A feladott energetikai-fenntarthatósági témájú keresztrejtvényt az ország csaknem négyszáz iskolájának közel kétezer-kétszáz diákja töltötte ki, közülük háromszáztizenhét diák küldött be hibátlan megfejtést, de csak a tíz leg­gyorsabb megfejtőt díjazták, köztük a szentesi gimnázium tanulóját is.

A nyereményt, egy nagy értékű napelemes okosbútort most szerelték fel a cég munkatársai. A fából készült, nagyméretű, szabadtéri, napelemmel és USB-aljzattal szerelt, telefontöltésre is alkalmas, sötétben pedig hangulatvilágítást adó, művészeti alkotásnak is beillő, KisKígyó fantázianevű okosbútort már birtokba is vehették a diákok.

– Sok dologban segítheti majd ez a pad a mindennapjainkat – mondta el lapunknak Pribelszki Péter. – Eddig a három pavilonban beszélgethettünk kint, de azok általában teli voltak, így több hely lesz leülni a szabadban. Amellett sok közöttünk a bejárós, a kollégista, vagy a sportoló, ők általában este érnek haza, így jól jön nekik, ha napközben is fel tudják tölteni a telefonjukat – mondta a diákönkormányzat elnöke.

Az iskola igazgatója azt emelte ki, hogy a napelemes okosbútor a környezettudatosságra is felhívja a figyelmet, emellett pedig bővülnek a lehetőségeik is. – A diákjaink az eddigi kiülőket is nagyon szerették, ezt az okosbútort is szívesen fogják használni. Így, hogy ennyi ülőhely van már idekint, akár egy órát is meg lehet majd tartani a szabadban – tette hozzá Tóth Tamás.