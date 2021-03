Egy jó kedélyű, link alak, aki ötvennégy évesen sem adja föl

Gazdag Jenő soha nem adja föl. Más feleannyi betegség és nyavalya súlya alatt rég összeroppant és feladta volna, de Jenő nem ilyen ember. Ő az ásotthalmi Kissorról kerékpárral járt be Szegedre a klinikára kemoterápiára. Hazafelé pedig megállt egy sörre Domaszéken, hogy be tudja venni a szívgyógyszerét. Ebből is látszik, Jenő nem egyszerű eset.

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó) Gazdag Jenő soha nem adja föl. Már beszélgettünk egy jó ideje, amikor kezdtem elveszni a betegségek útvesztőjében, ezért arra kértem beszélgetőpartneremet, soroljuk fel, milyen betegségei vannak, mert ennyire derűs, súlyos beteg emberrel én még nem találkoztam. Gazdag Jenő, a túlélő – Nem kell aggódni, a kutyák el vannak izolálva – terelgetett minket a Kissori út közelében lévő tanyájának hangulatos teraszára Gazdag Jenő, és már ekkor sejtettem, érdekes beszélgetés lesz. Jenő a megbeszélt időpont előtt negyedórával már kint szobrozott a buszmegállóban, ahol megbeszéltük, divatos bakancsban és ir­­hakabátban, frissen borotválkoz­va. Ahogy a hangulatos kiülőt dicsértem, azt felelte, igen, csak egy liter valami kell hozzá nyáron. Jenőre egy közös ismerősünk hívta fel a figyelmemet, mondván ő egy igazi túlélő, aki tanyájáról kerékpárral járt be Szegedre kemoterápiára. A második születésnap Vendéglátónk 1967. március 15-én született, de április negyedikét tartja második születésnapjának, amikor öt évvel ezelőtt azt mondta az orvosa, egy, legfeljebb másfél éve van hátra. Csapongó és vidám beszélgetés kezdődött, amelyben Jenő számos és súlyos betegsége mellett felidéztük életének néhány fontos állomását is. Rocinante, a kétkerekű – Májrákom van. A doki mondta, a negyedik stádiumban vagyok. Mondtam neki, ha van tizenhat, akkor ez nem is rossz. Jó kedélyű vagyok, mert ez a lé­­nyege az egésznek. Vannak rossz napjaim – ismerte el, majd tekintete a melléképületnek támasztott, lerobbant kerékpárra vetődött. – Igen, ő a híres bicikli. Egy év alatt úgy 1500 kilométert belevertem. Rocinante a neve. Olyan is volt, hogy 23 kiló vasat bevittem biciklivel. De ha már ott voltam Szegeden, elmentem a Sárgára is, szétnéztem. Most kaptam egy új bringát, mert azért látszik, szűkös anyagi körülmények között élek. Gazdag Jenő a Gödörnél – Voltam 127 kiló is, de amikor lementem 59-re, azt hittem, itt a vége. Nagyon agresszív kezeléseket kaptam, mindennek fémíze volt. Borzalmas. Ezt csak az tudja, aki átesett rajta. Na, az kemény időszak volt. Bent kellett volna maradnom megfigyelésre, de én elindultam haza. Utánam telefonáltak, hogy Jenő, maga hol van. Mondom, a Gödörnél, de nem a gödörben. Jól el szoktam lenni, a dokim is mondta, hogy hiányozni fog neki a humorom. Azt hittem, engem búcsúztat, meg fogok halni, de ő ment ki Angliába. A kisgyerekek az igazi hősök. Ők biztattak engem, hogy nem fog fájni. Ezek a nagy dolgok. Szívgyógyszer sörrel – Én egy ilyen link alak vagyok. Ha jövök haza Szegedről biciklivel, Domaszéken mindig megállok, veszek egy sört, beveszem a szívgyógyszereket, és jövök to­vább. Ez persze nem követendő példa. Ez egy kaland. Azt szoktam mondani, Gazdag Jenőt csak Gazdag Jenő győzheti le. Betegség vég nélkül Beszélgetés közben már annyiféle kórság szóba került, hogy ezen a ponton megkértem Jenőt, sorolja már föl a bajait. – Májcirrózis, májkarcinóma, pikkelysömör, ízületi gyulladás, szívritmuszavar, nagyobb a lépem, mint kellene, kifejlődött a melléklépem, akkor mondom, ez jó, növeszthetek még egy szívet is mellé. Ja, és egyszer majdnem megvakultam, ütött el motorcsónak és lovas kocsi, estem be a villamos alá, kecskebak jött nekem, autó is ütött el, belső vérzésem volt – sorolta Jenő. Kicsit le kéne állni Derültségének oka, azt mondja, hogy elfogadja az életet úgy, ahogy van. – Néha be vagyok szarva, van, hogy elkap egy hullámvölgy, de nem panaszkodom. Velem mindig történik valami, eseménydús az életem. Ötvennégy évesen, néha belegondolok, kicsit le kéne állni – gondolkodott el egy pillanatra, majd amikor búcsúzóul megkérdeztem, most már vigyáz-e magára és egészségesen él-e, azonnal rávágta: kizárt dolog, nem. Népbetegségügyi probléma A májrák legfontosabb kockázati tényezője a májzsugor, az esetek 80 százalékában ennek talaján alakul ki a tumor. A májzsugor oka lehet a hosszú ideig tartó, túlzott mértékű alkoholfogyasztás (a krónikus alkoholisták 15 százalékánál alakul ki cirrhosis); a vírusos májgyulladás idült formája; ritkábban anyagcsere-betegségek, hosszan tartó gyógyszer- és méreghatások. Magyar­országon az alkohol indukálta májzsugor és az ennek következtében kialakuló májrák a leggyakoribb. Az alkoholizmus nálunk népegészségügyi probléma: egyes felmérések szerint a lakosság 10 százaléka alkoholfüggőnek tekinthető. A Mindmegette húsvéti ajánlata Húsvéti finomságok tojással