Generációk zenéltek együtt a Fekete Sasban

Szombaton 19. alkalommal tartott újévköszöntő hangversenyt Vásárhelyen, a Fekete Sas dísztermében a Városi Fúvószenekar. Ismét siker és telt ház volt, sokaknak nem jutott ülőhely.

– Nagyon szeretem a fúvószenét, hozzátartozik az életemhez. Huszonhét hónapot szolgáltam a díszezredben, ott ez a muzsika a mindennapjaink része volt. Ha ilyen zenét hallok, vidám lesz a lelkem. Már évek óta járok a vásárhelyi Városi Fúvószenekar újévi koncertjeire – mondta Marton János, Guinness-rekorder birkanyíró.

Telt ház

János bácsi korán érkezett a Fekete Sas dísztermébe, talán még 16 óra sem volt – a hangverseny 17 órakor kezdődött –, de akadtak nála frissebbek is, akik már 2 órával a kezdés előtt ott voltak, és leterített sállal, kendővel, kabáttal foglaltak helyeket ismerőseiknek, barátaiknak. Ők gondolkoztak és cselekedtek előrelátóan és jól, mert a „későn”, vagyis pár perccel az első dallamok felcsendülése előtt érkezőknek már csak állóhely jutott. A közönség hallhatott könnyűzenei műveket, musiceleket, filmzenéket, Strausstól az István a királyig mindent a 19. Újévköszöntő című hangversenyen szombaton.

História

– Korábban tavaszköszöntő koncerteket rendeztünk az egykori zeneiskola hangversenytermében, mely kicsinek bizonyult, az alternatív helyszínként felmerült Fekete Sas díszterme pedig első hallásra túl nagynak tűnt. A tagok vetették fel, tavaszi helyett tartsunk újévi koncertet, amely népszerű és sok helyen hagyománya van. A legendás bécsi volt a minta. Az ötlet bevált – idézte fel a kezdeteket Vágó János karnagy, kürtművész. A vásárhelyi fúvószenekar amatőr, de az elmúlt több mint 40 évben – 1978-ban alakult –, már többször bizonyították, profik. Ilyenkor a zenekar minden tagja muzsikál, szombaton 55-en, több generációt képviselve léptek fel. A legifjabb a 11 éves Dudás Szabó Richárd, míg a legidősebb a 80. születésnapját idén ünneplő Prágai József volt – ő már 28 éve tag. Családi is a zenekar, például Vágó Jánosnak a lánya, Nóra és a párja, Vasas András is fújta a kürtöt.

A koncert

– Olyan összeállítású hangversenyt találtunk ki, állítottunk össze, ami magyar vonatkozású művekből, bécsi muzsikákból, musicelekből, filmzenékből és igazi könnyűzenékből áll. Szeptember óta készültünk erre az estére, mert egy héten csak egyszer tudtunk összeülni gyakorolni, próbálni – közölte Vágó János. Az est folyamán közreműködött Zoltán Péter klarinétművész (szólót játszott), valamint a táncos Késmárki Vanessza és Balga Kristóf – a zenét megjelenítve, életre keltve produkciójukkal a hálás közönségnek.

Jubileumok

A következő 1 évben jubileumok követik egymást: szeptemberben lesz 25 éve, hogy Vágó János vezeti a zenekart és jövő januárban tartják a 20. Újévköszöntő koncertet. Tréfaként felmerült, akkor boroshordóra állva dirigálna (javasoljuk: egy szám erejéig megpróbálhatná…). A ráadások után a karmester azt mondta: – Állíthatom, mindegyik koncertünk nagyon jól sikerült, ez is. Az emberek mindig azt mondják, most is: a tavalyi nagyon jó volt, de az idei még jobban tetszett. Ez zene füleinknek – jelentette ki.