Gumicukor és Sajtkukac a Szőregi Búcsún

A Boldogasszony utcában és a Tömörkény István Művelődési Házban rendezték meg a Szőregi Búcsút vasárnap. Az események délelőtt tíz órakor kezdődtek, és a bár napos, de meglehetősen hűvös idő ellenére már akkor egymás után érkeztek a látogatók, szinte mindannyian kisgyerekekkel. Ami nem is csoda, hiszen ez a nap szinte csak róluk szólt.

A Boldogasszony utcában több édességárus is kínálta portékáját, és természetesen nem maradhattak el a mostanában szinte mindenhol megtalálható, kézműves ajándéktárgyakat árusítók. Akinek azonban ez nem lett volna elég, a művelődési ház előtti standon kaktuszokat is vásárolhatott.

A szabadtéri programok, illetve árusok közül a minipeca volt a legnépszerűbb. Ennek az volt a lényege, hogy egy madzagra kötött mágnessel kellett kifogni egy kádból egy műanyag halat. Ezen egy szám volt, amihez egy ajándék tartozott, amit hazavihettek a szerencsés gyerekek.

Akik pedig fázni kezdtek kint, behúzódhattak a művelődési házba, ahol – ugyancsak a gyerekeket – zenés táncos műsorral várták. Az egyik fellépő a Sajtkukac együttes volt, akik nem csak zenéltek, de meg is énekeltették, sőt, meg is mozgatták a legkisebbeket, akik egyre többen érkeztek a búcsúba. Ezeken kívül volt még játszóház is, és a kézműves termékeket nem csak megvenni lehetett, hanem elkészíteni is, kora délután pedig még egy bábjátékkal is meglepték a gyerekeket.