Ha Citroën, akkor Sajti – Saját szalonról álmodott, meg is valósította

A sikeres üzletember olyan, mint az élsportoló: céljai elérése érdekében megállás nélkül hajt, küzd. Ezt vallja a hódmezővásárhelyi Sajti István, aki 30 éve indította el autójavító és karosszérialakatos műhelyét, 25 éve pedig a Citroën Sajti márkaképviselet ügyvezető-tulajdonosa.

Ön már a pályafutása elején kitűzte távlati céljait?

Már a kezdetek kezdetén, amikor 30 évvel ezelőtt átvettem édesapám, Sajti Imre kisiparos autójavító műhelyét, tudtam, hogy egyszer szalont szeretnék nyitni. Bevallom, így a pályaválasztás sem okozott nagy dilemmát: a kertvárosban a családi házunk udvarán 1965-től működött édesapám autójavító műhelye. Különlegesnek számított, hogy ő Citroëneket is javított. Sokáig mindössze három autószerelő kisiparos működött az egész városban. Jó szakember hírében állt; neki is köszönhetem, hogy tudásomat nem kellett bizonygatnom az ügyfelek előtt, a neve garancia volt a minőségre. Miután átvettem a műhelyet – Imre testvéremmel együtt –, sokan hűek maradtak hozzánk: van, aki a mai napig.

A Citroën márka szeretetét is úgy örökölte, mint a szakmáét?

Igen, édesapám mellett én is megszerettem ezt a különleges műszaki megoldásokat felvonultató francia márkát. A Bethlen István utcai szalonunkban ma négy, a múlt évszázadból származó kuriózumban – Citroën 2CV, Mehari, Furgonette és egy XM – gyönyörködhet az ügyfél. Persze a legújabb modellek is begördülnek hozzánk. Mesébe illően, vállalkozásunk indulásakor – sosem derült ki, hogyan – a hírünk még Franciaországba is eljutott. A Citroën-gyár 2 képviselője elautózott Hódmezővásárhelyre; körbekérdezgettek a városban, talán a taxisoktól, hogy merre találják Sajtiékat, akik Citroënekkel foglalkoznak. Megtaláltak. Jó kapcsolat alakult ki a látogatókkal, látták az elköteleződést és a hozzáértő szakmaiságot, így gyorsan szerződést kötöttünk. A Citroën gépkocsik értékesítését így indítottuk el.

E kezdeti szerencse jó lökést adott a cégnek, de más is kellhetett ahhoz, hogy ma Hódmezővásárhelyen egyedüli autószalonként működnek.

A ’90-es években az országban nem sok Citroën-partnerre akadhatott a vásárló: nagyjából tízen voltunk, jelenleg körülbelül kétszer annyian. A Citroën dealer hálózat a 25 év alatt szinte teljesen lecserélődött; hárman vagyunk aktívak az egykori „alapító” cégek közül. Ma a dél-alföldi régióban négy márkakereskedés működik. Büszke vagyok arra, hogy édesapám egyszemélyes, kertvárosi szerelőműhelyéből a vállalkozás szalonná nőtte ki magát. Volt idő, amikor több mint tíz autószalon üzemelt a városban, mára rajtunk kívül mind megszűnt. Elszántság, küzdeni akarás, folyamatos hajtás az ügyfelek érdekében – ezek a családi vállalkozásunk erősségei, és a sikeres üzletember ismérvei. Az élsportolókhoz hasonlóan a kitűzött célért folyamatosan tettem, tettünk. Nem állítom, hogy nem voltak nehézségek, ma is vannak. De mindig megyünk

tovább.

Milyen szolgáltatásokkal várják vásárlóikat?

A Citroën-márkaszervizben garanciális és garancián túli javításokkal, teljes körű biztosítási ügyintézéssel szolgáljuk Ügyfeleinket. 15 éve Carado lakóautókat is értékesítünk, a német gyár magyarországi márkaképviseletét látjuk el.

Honnan jött a lakóautó-értékesítés ötlete?

Kipróbált szolgáltatást kínálunk, ugyanis a családdal a sátras kirándulások után a lakóautós utazásokat kedveltük meg. Nekünk nagyon bevált, hisz nem kell előre szállást foglalni; sokkal szabadabban, kötetlenebbül nyaralhatunk így. A családi kiruccanások örök emlékek a gyerekeknek is. Így mutattuk meg nekik például Görögország ókori emlékhelyeit, a Loire menti kastélyokat, a doveri fehér sziklákat, vagy éppen a Duna mentét, Bécstől autózva a forrásig. Sok-sok élmény, amely lakóautóval még közelibb, maradandóbb. Ma már Magyarországon is egyre népszerűbb a lakóautó – szabadidős kultúraként alakult ki. A világjárvány csak fokozza az érdeklődést iránta: az a fajta szabadság, biztonság, kényelem, ami egyben a természet közelségét is nyújtja, ebben az időszakban nagyon fontos. Országosan, sőt, a környező országokból is megkeresnek bennünket. Nagy erősségünk, hogy az értékesítés mellett teljes körű alkatrészellátást és szervizszolgáltatást is biztosítunk a lakóautókra.

A Citroën Sajti igazi családi vállalkozás, milyen a munkamegosztás?

A feleségem, Gabi az értékesítési vonalat viszi; a fiam, István az alkatrészüzletágban jeleskedik. Aktívan vesz részt a cég életében, több ügyfél őt keresi Citroën-kérdésekben. Nyugodt szívvel bíznám majd rá a vezetést. Lányom, Zsuzsanna közgazdász egy nagy cégnél. Ő is besegít szabadidejében a vállalkozásba: az országos Citroën-találkozót, amelyet 1996 óta kétévente láthat a város, ő szervezi. Ezzel a hagyományápolással tisztelegtünk a 100 éves

Citroën előtt.

Névjegy

Sajti István 1962-ben született Hódmezővásárhelyen. 1991-ben indította saját vállalkozását: a töretlen sikerrel működő Citroën Sajti márkaszerviz 25 éve szolgálja ki a dél-alföldi régió Citroën-tulajdonosait. Ezen évek alatt többször is elnyerték „Az év márkaszervize” és „Az év Citroën-márkakereskedője” címet. Lánya 30, fia 27 éves. Felesége, Sajtiné Szabó Gabriella nemcsak az életben, hanem a családi vállalkozásban is társa.

