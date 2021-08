Három nyári program, amit semmiképpen ne hagyj ki, ha Szegeden nyaralsz

Nagyban tombol a nyár, és sokan választják Szegedet úti célnak. Íme három kihagyhatatlan programtipp, ha igazán szeretnéd átérezni, milyen is a napfény városa.

Lapos Beach

Már szüleink és nagyszüleink korában is előszeretettel strandoltak az emberek a Lapos néven ismert szabadstrand területén. Egy ideig legálisan nem lehetett megmártózni a területen, de idén június 16-án átadták a felújított szabadstrandot, Lapos Beach néven. A helyszínre már nem feltétlen kell hűtőtáskát vinni, mert nyitottak egy büfét is, valamint napernyőket is helyeztek ki.

Bójákkal jelölték azt a részt a vízen, ahol a meder miatt biztonságos strandolni, így nem kell azon aggódni, hogy gyermekeink elmerülnek.

Szegedi Vadaspark

Budapest, Nyíregyháza és Debrecen mellett Szegeden is remekül el lehet tölteni az időt egy nagyobb állatkertben. A vadasparkot folyamatosan bővítik, és programokkal teszik érdekesebbé a látogatásokat a vendégek számára. Nem beszélve arról, hogy elég gyakran jön napvilágra néhány állatkölyök. A helyszínen enni-inni is lehet, és rengeteg árnyék is található.

Szegedi Szabadtéri Játékok

Országos és világhírű színészek játékát csodálhatjuk meg minden évben, hagyományosan már két helyszínen Szegeden belül. Ennél szegedibb programot talán nem is találhatnánk. Változatos, minden évben más produkciókkal készülnek. Még arra is figyelnek, hogy ne legyen nagyon melege a nézőknek, általában este 21:00-kor kezdődnek az előadások.

Idén a Szabadtérin eddig volt egy ajándékkoncert, megnézhették a Jézus Krisztus Szupersztárt, valamint a Puskás, a Musicalt, a Tánc- ünnepet és az Apáca-show-t.

+1: Szeged belvárosa

Igazi élmény a kora esti Szegeden sétálni. A gyönyörű fények mellett a szecessziós épületek keveredése a modern világgal egyedi hangulatot sugároz. A Tisza Lajos körút, a Gutenberg utca és a Kárász utca mindenképpen megér egy nagyobb túrát, valamint a dóm és a zsinagóga is remek kulturális elfoglaltságot biztosít, ha pedig nappal szeretnénk hűsölni egyet, a Széchenyi téren rengeteg lehetőség nyílik erre.