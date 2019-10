Helgát még a tragédiából is kivezette a kézművesség

Apró, ráadásul deformált kezekkel született a makói Baranyi Helga, akit azonban ez a fogyatékossága a legkevésbé sem zavart meg abban, hogy teljes életet éljen. Mit több, egy ideje kézműveskedik.

– Senki sem tudja, miért születtem így. Az kiderült, hogy nem örökletes, de a pontos ok nem derült ki. Persze ma már azt gondolom, ez tulajdonképpen mindegy is – mondja mosolyogva a makói Baranyi Helga, akiről első pillantásra látszik, hogy az élete nem mindennapi: kezei aprók, deformáltak. Mint mesélte, ezzel igazából nem sokat foglalkozott gyermekkorában és később sem. Igyekezett kipróbálni mindent, amit egy kislány ki akar próbálni: szeretett például rajzolni, és egyedül, a házuk udvarán tanult meg kerékpározni. Kézilabdázott is – kapus volt. Ezt persze idővel abbahagyta, mert veszélyesnek tűnt. De például a fiúkkal sem volt gondja huszonéves korában: ugyanúgy járt szórakozni a barátnőivel, mint bárki más, és megvallja, sikerei is voltak.

A Jóisten akarta így

Ez persze ma már a múlt: családja van, két gyermeket nevelő édesanya. Civilben raktárosként dolgozik az egyik makói üzemben. Azt mondja, a párjának, akit az egyik, ma már nem létező közösségi oldalon ismert meg (Zsolt, aki most karbantartó Makón, akkor Írországban dolgozott, és Helga, amikor az első üzenetet megkapta tőle, nem is akart vele megismerkedni.) külön meg kellett szoknia azt, amit ő már észre sem vesz: hogy időnként megnézik őket. A gyerekek általában nyitottan, kíváncsian fordulnak felé, de ő jó szívvel elbeszélget bárkivel, ha intelligensen érdeklődik – egyedül azt nem szereti, ha a szülő leinti, visszahúzza a gyerekét, amikor közeledne felé. – A saját gyerekeim is természetesen kezelik ezt. Az egyiket megkérdezték az oviban, hogy anyukádnak miért ilyen a keze, ő pedig annyival zárta le a kérdést: mert a Jóisten így akarta.

A tragédia árnyéka

Úgy tűnik tehát, Helga annak ellenére, hogy látszólag hátránnyal vágott neki az életnek, megtalálta helyét, boldogságát – és ez nagyjából így is van, de nem teljesen. Született ugyanis egy harmadik gyerekük is, aki csak egy napot élt, tragikusan korán veszítették el tehát. Miciről – mert természetesen anyakönyvezték is, mint minden babát – már a terhesség alatt tudható volt, hogy nem teljesen egészséges: sérve volt, a hasi szervei felnyomódtak, és összepréselték a fejlődőben lévő tüdőt. Az azonban csak nem sokkal a születés előtt derült ki, hogy nagyon nagy a baj, kevés a kislány esélye az életben maradásra. – Nyolc órán át küzdöttek érte, de összeomlott a keringése, nem tudták megmenteni. Én úgy fogom föl, hogy ennek így kellett lennie. Nem titkoljuk a gyerekek előtt sem – mondta. Milán 3, Panni 6 éves.

Kapaszkodót talált

A kórházból hazajőve egy hete volt, hogy összeszedje magát. Azt mondta, nem teheti meg, hogy ő, aki a családot összetartja, összeomoljon. Hogy valamiben kapaszkodót találjon, gyerekkori kedves hobbiját, a kézműveskedést vette elő, és elkezdett függőpillangókat készíteni. Először csak a maga kedvére, aztán a sikerültebbeket lefotózta, és a facebookon is megosztotta. Ma már saját oldala is van Pillangó dekor műhely néven, és nem csak lepkéket, de asztali díszeket, koszorúkat is készít. Most épp azon töri a fejét, hogy otthon berendez magának egy nagyobb műhelyt, ahol nyugodtan, szabadon alkothat: – Büszke vagyok arra, hogy ilyen kézzel képes vagyok alkotni.