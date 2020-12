Helyi rádió indul Kiskundorozsmán

Az előkészületek már javában zajlanak, hamarosan minden szükséges felszerelés megérke­zik.

Egyedülálló kezdeményezéssel rukkolt elő a Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője, Hajdú Géza és Mihálffy Béla önkormányzati képviselő Marschall Péter lokálpatrióta javaslatára: helyi rádiót indítanak hamarosan Kiskundorozsmán „A kö­­zösség hangja” szlogennel. Az előkészületek már javában zajlanak, hamarosan minden szükséges felszerelés megérke­zik.

Lapunknak elmondták, a ko­­ronavírus-járvány miatt lassan egy éve online kommunikál mindenki, a közösségi programok pedig elmaradnak, ezért döntöttek úgy, hogy online szeretnék megszólítani, találkozásra hívni a dorozsmaiakat. Bár hatályos engedéllyel csak január 7-től rendelkeznek, ezért a rádió egyelőre nem szól, de saját honlapjuk már van, ami a www.radiodorozsma.hu címen érhető el. Beszéltek arról is, hogy ezen az oldalon már olvasha­tók a helyi hírek, és amíg a saját rádió nem tud szólni, addig vendégrádiók szórakoztatják zenével a látogatókat.

Kész műsortervük is van, amelyben minden helyi közösség és intézmény helyet kap, valamint kívánságműsor is lesz. A stúdiót a művelődési házban alakítják ki, hiszen ez az intézmény lesz az üzemeltető a Kiskundorozsmai Lokálpatrió­ták Egyesületének támogatásával. Applikáció is készül, amit az androidos készülékekre és az iOS rendszerrel működő telefonokra is le lehet majd tölteni.

Az indulásig pedig a Rádió Do­­rozsma Facebook-csoportban várják a helyiek javaslatait.