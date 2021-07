Ifjúsági bútorok beszerzése – felkészülés a tanévre

A gyerekek, a fiatalok nem igazán örülnek az új tanévnek, egy kicsit a felnőttek is idegesebbek, feszültebbek, de csak abban az esetben, ha nem kezdik el időben eltervezni a gyerekszobát és időt áldozni annak megvalósítására. A kamasz gyerekeknek ugyanis már másabbak az igényei, mint egy kisgyermeknek, így a szobájuk berendezésénél is eltérő bútorzatra van szükség. Olyan lakberendezési eszközökre, kiegészítőkre és dekorációkra, amelyek nem pusztán csak az alvást segítik elő, hanem komfortos tanulási környezetet és pihenésre alkalmas területet is biztosítanak a számukra. Mutatjuk is, hogy milyen alapvető bútorzatra és egyéb kiegészítőre lehet szüksége egy kamasznak.

Ifjúsági szoba berendezése lépésről lépésre

Amikor elhatározzuk, hogy felújítjuk, berendezzük a kamasz gyermekünk szobáját, akkor az elemes bútorcsaládok között is válogathatunk. A kategórián belül pedig az ifjúsági bútor szekció lehet a segítségünkre. Itt nemcsak remek bútorokat választhatunk a gyermekünk szobájába, hanem akár inspirálódhatunk is.

Nagyobb gyermek szobájába mindenképpen ki kell alakítanunk egy tanulósarkot, amelynek sok szempontnak kell megfelelni. Az asztal és a hozzá tartozó szék is mindenképpen legyen kényelmes, hiszen a gyermek hosszú órákat is eltölthet ezen a helyen. Az, hogy milyen íróasztalt választunk, sok mindennek a függvénye. Dönthetünk a letisztult, egyszerű vonalat képviselő íróasztal mellett, amelyen valóban csak a számítógépnek és a gyermek könyveinek van helye. Ha azonban a gyermek sok időt tölt a tanulósarokban és szereti magát a könyveivel, inspiráló holmikkal és az egyéb dolgaival körülvenni, akkor egy multifunkciós asztalra lesz szüksége, amely amellett, hogy modern kialakítású, fiókokkal és nyitott polcokkal is rendelkezik.

Az íróasztalhoz a megfelelő széket is ki kell választani. Egy széknek mindenképpen kényelmesnek kell lennie. A forgószék egy remek választás, mivel ergonomikus ülést biztosít a gyerek számára. A csemeténk ízlése pedig meghatározhatja, hogy végül milyen színű és stílusú forgószék mellett döntünk.

Az ágy kiválasztásánál mindenképpen a kényelem élvezzen prioritást. Egyszemélyes ágyak, kihúzható ágyak, heverők és díványok között is válogathatunk. Egy kamasz a kinyitható fotelnek is örül, hiszen kényelmes az ülőrésze, ággyá is alakítható és még nagy rakodótérrel is rendelkezik. A pozícionálható dívány pedig akkor lehet hasznos egy kamasz számára, ha még tanulnia kell, de már annyira fáradt, hogy képtelen az íróasztalnál ülni. A pozícionálható ágy kényelmes, a fejtámlája pedig a gyermek számára a legmegfelelőbb fokozatra állítható.

Az éjszakai pihenés milyensége alapjaiban határozza meg a gyermek másnapját, azaz, hogy mennyire lesz hatékony az iskolában. A nyugodt és kényelmes alvást biztosítják a boxspring ágyak. Egy ilyen fekvőhely garantálja, hogy a gyermek testileg és lelkileg is felfrissülten indul reggelente iskolába.

Ha a gyereknek sokat kell olvasnia vagy a tananyagot memorizálnia, az egyik legjobb megoldás erre az ülőke vagy a babzsák. Puffot is választhatunk a szobájába. Nemétől is függ, hogy egy rózsaszín pamutpuff vagy egy szürke, tárolásra is alkalmas puff mellett határozunk végül.