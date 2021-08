Így előzzük meg a nyári gyomorrontást

A bőrünk mellett a gyomrunk védelmére is figyelni kell nyáron, hiszen a nem megfelelően tárolt élelmiszerekkel vagy a túlzott alkoholfogyasztással könnyen szerezhetünk magunknak kellemetlen napokat. Dietetikus segítségével mutatjuk, hogy mire érdemes figyelni és mit kell tenni, ha már bekövetkezett a baj.

Ezt ne hagyja ki! Alkotmányos válságot idézne elő a baloldali jogászok terve

Nyáron nemcsak a megfelelő fényvédelemre kell ügyelni, hanem bizony ilyenkor a gyomrunk is többet rosszalkodhat, ami igen kellemetlen panaszokat tud okozni utazás, strandolás, de akár munka közben is – mutatott rá Antal Emese dietetikus.

A TÉT Platform Egyesület szakmai vezetője a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyári gyomorrontást sok minden előidézheti. Ilyen a fokozott stressz vagy a családi és baráti összejövetelek, ahol a kelleténél több fogy a grillételekből, és a fröccs is jobban csúszik, de a nagy meleg elviselése, a nem megfelelően tárolt, hőkezelt ételek is meg tudják terhelni a bélrendszert és a gyomrot.

A gyomorrontás önmagában is kellemetlen, hiszen rossz közérzettel, hányingerrel, hányással, gyomortáji fájdalommal jár, sőt gyakran kapcsolódik hozzá hasmenés is.

Azonban ezt az állapotot sokszor tovább rontják egyéb tünetek, mint például a gyengeség, a szédülés és persze a görcsös fájdalom.

A szakember szerint éppen ezért érdemes megelőzni a bajt, ennek érdekében összegyűjtötte a legfontosabbak megelőzési pontokat, amelyek betartásával nagy valószínűséggel elkerülhetők a hosszú és kellemetlen percek a mosdóban.

Először is célszerű kerülni a túlzott alkoholfogyasztást és a túlevést, a túl nagy adag ételeket.

Ügyelni kell arra is, hogy az étel ne legyen túl forró, zsíros vagy erősen fűszerezett. Magának az élelmiszernek a higiéniájára is figyelni kell, tehát lejárt szavatosságú táplálékot ne vigyünk be a szervezetünkbe, és olyan zöldséget vagy gyümölcsöt se, amit nem mostunk meg alaposan. Fontos az is, hogy a zöldségekhez és a húsokhoz külön vágódeszkát használjunk.

Ha mégsem sikerült ezeket betartani, és tünetek jelentkeznek, akkor javasolt kímélni a gyomrot és sok folyadékot, leginkább vizet fogyasztani. Antal Emese megjegyezte, tünetek esetén próbáljuk megtalálni az okot, így a későbbiekben nem fordul majd elő a gyomorrontás. Nyilván az ok megtalálása a már kialakult problémán nem segít, azon inkább egy mértékletes koplalás tud segíteni, amíg rendeződnek a dolgok odabent. A dietetikus szerint a víz mellett a teák, a zöldséglevek és a leves is javíthatnak a helyzeten. Továbbá azt javasolta, hogy néhány napig érdemes keményítőtartalmú ételeket enni, melyeknek folyékony vagy pépes az állaga, de ilyenkor a natúr pirítós is jól jöhet.