Ilyen hattyú ritkán vendégeskedik a Nagyszéksóstón – Fotó

Fekete hattyút fotózott kollégánk a napokban a Nagy­széksóstón, fehér bütykös hattyúk társaságában. A szakértő elmondta: ez a madár Ausztráliában, Új-Zélandon él eredetileg és nem vándorol, de sok helyen tartják európai parkokban, így állatkertből is megszökhetett.

Hetekkel ezelőtt észlelték először a fekete hattyút (Cygnus atratus), amit kollégánk fotózott le a Nagyszéksóstón, fehér társai között. Ezt Tokody Bélától, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkárától tudjuk, mert a szokatlan színű hattyúra a madarászok is felfigyeltek. A fekete hattyú Délnyugat-Ausztráliában és Új-Zélandon őshonos és nem vándorol, ezért első látásra meghökkentő, hogy éppen Mórahalomnál bukkant fel.

Parkokban tartják

A szakértő azonban azt is elmondta, hogy Nyugat-Európában – Németországban, Hollandiában – és Angliában sok tavas parkban tartanak színes madarakat már hosszú ideje – récék, ludak mellett fekete hattyút is. Ezek nem vad madárnak, hanem díszmadárnak számítanak – viszont ugyanúgy röpképesek lesznek, mint vadon élő fajtársaik.

A hasonló fajba tartozó madarak időnként elcsábítják ezeket magukkal – nálunk ilyen a bütykös hattyú. Lehetséges, hogy egy ilyen parkból csatlakozott a fehérekhez a fekete példány is, amelyik körülbelül másfél hónapja tanyázik a tavon a fehérekkel.

Látták a Dunán is

Ma már kereskedelmi forgalomban is kaphatók színes, egzotikusnak vélt madárfajok, amelyek aztán kiszökhetnek a kertből a természetbe. Mandarinrécét, ami többször feltűnt a Holt-Maroson, már tízezer forintért lehet vásárolni.

A fekete hattyú még nem megszokott Magyarországon, de látták már több alkalommal a Dunán, a Balatonon és víztározókon is. Bár érdekes és szép állat, a természetvédők, szakemberek nem örülnek neki, ugyanis ha betelepítünk vagy hagyunk betelepedni olyan madarat, ami táplálék és terület tekintetében konkurencia az őshonos madaraknak, azokat veszíthetjük idővel el. Egy bütykös hattyú például akár 10-20 hektárt is a területének tekinthet.

Hozzá kell tenni, a fekete hattyú nem költ Magyarországon, és nem is valószínű, hogy költeni fog. Tokody Béla szerint tulajdonképpen állatkertben lenne a helye, de mivel nagyon jó repülő, nehéz befogni. Az is lehetséges, hogy eddig is állatkertben élt, onnan szökött meg.

Amerikából jöttek

A madarászok azért is vannak nehéz helyzetben, mert nem mindig könnyű eldönteni, hogy kerülnek ide az idegenhonos madarak.

A múlt heti anticiklon sodort Csongrád-Csanád megyébe sárgalábú cankót és cankó partfutót, amelyek Amerikában őshonosak és egyértelmű a vad eredetük. Az idegenhonos madárfajok alkalmi előfordulása még nem gond, de sok madárnál nehéz eldönteni, erről van-e szó, vagy már szaporodó, félvad állományról.

Németországban a nílusi lúd, Spanyolországban a halcsontfarkú réce szaporodott el annyira, hogy már sajnos irtani kényszerülnek – utóbbi kiszorítja például a spanyoloknál őshonos kékcsőrű récét.