Ismét akcióban az életmentő applikáció

A mobilos alkalmazás már több mint harminc ember életét mentette meg hazánkban, Szegeden is több sikeres újraélesztést segített már elő.

Az Országos Mentőszolgálat az együttműködő partnerei segítségével két évvel ezelőtt indította útjára közösségi életmentő applikációját, a Szív Cityt. A kormányhivatalokkal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyar Resuscitatiós Társasággal együttműködve defibrillátor térképet is készítettek hozzá – mondta el dr. Zentay Attila, az OMSZ regionális igazgatója. A mobilos alkalmazás már több mint harminc ember életét mentette meg hazánkban, Szegeden is több sikeres újraélesztést segített már elő.

Az OMSZ Dél-alföldi Regio­nális Mentőszervezetének be­­számolójából kiderült, az el­­múlt hét során ismét segítséget kértek az appon, ugyanis egy orvostanhallgató az Aradi vértanúk tere környékén egy földön fekvő embert talált, akinél keringésleállást tapasztalt. Mindamellett, hogy megkezdte a szakszerű újraélesztést, értesítette a mentőszolgálatot. A mentésirányítás egy gombnyomással riasztást adott le az applikáción keresztül az önkénteseknek, akik regisztráltak az alkalmazásban, és 500 méteres távolságon belül tartózkodtak. Kiderült, másik három orvostanhallgató is regisztrálva volt a környezetében, így ők siettek a mentés megsegítésére, amíg a mentők perceken belül kiérkeztek a helyszínre.

Évente több ezer ilyen eset adódik országszerte, és a túlélés esélye pedig percenként 7–10 százalékkal csökken, ép­­pen ezért életbevágó jelentőségű, hogy az újraélesztés mielőbb megkezdődjék, és hogy minél többen regisztráljanak az alkalmazáson keresztül.