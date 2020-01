Játékosztás a makói oviban – Fotók

Nagy volt az öröm péntek délelőtt a Tulipán utcai óvodában Makón: két kosárnyi, azaz 16 darab játékot hozott a gyerekeknek Varga Ferenc, Honvéd városrész képviselője és Farkas Tamás, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyik képviselője. A játékokat a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány, illetve az Angyalsóhaj Alapítvány vásárolta. Varga Ferenc azt mondta, a többi óvoda is kapott, vagy kap hasonló meglepetést – most a Tulipán utcai volt soron.

