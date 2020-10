Jelmezes buli lett sok helyen a halloweenból

Az iskolai halloweenbulik idén elmaradtak, így a ma esti ünnepet elsősorban most a felnőttek tartják. A beöltözős horrorbuli a legnépszerűbb, sok művér és színes kontaktlencse fogyott az utóbbi napokban.

A szelleműzés napja a mai: mindenszentek előtt tartjuk ezt az ősi kelta eredetű ünnepet, mely az angolszász országokból gyűrűzött be hozzánk. Bár hazánkban nincs olyan nagy hagyománya, mint például Amerikában, nálunk is egyre több gyerekcsapat szervez édességgyűjtő körutat és farag töklámpást, a felnőttek pedig rémbulikat tartanak ezen az éjszakán.

Természetesen mint minden ünnep, ez is jó üzletnek számít ma már: lakásdekorációtól a süteményen át a kültéri díszekig minden eladható ilyenkor, ami ezt a hangulatot idézi. Nagy siker például a szemgolyó alakú gumicukor és a mosolygó tökfejet mintázó chips, de vehetünk boszorkányujj formájú kekszet vagy szellemekkel dekorált tortát is. Ami pedig a bulikat illeti, ott már tényleg csak a fantázia szabhat határt.

– Idén megpróbáltuk egy kicsit szolidabbra venni az ünnepet, és fekete, arany, metál színekkel, valamint kedves cicákkal és tökökkel igyekeztünk megidézni a halloweent. De az a helyzet, hogy továbbra is csak a véres dolgokat és a csontvázakat, szörnyeket keresik – foglalta össze tapasztalatait Szailerné Molnár Gabriella. Belvárosi dekorboltjában főleg az arcfestékek és színes kontaktlencsék fogytak jól.

– Az iskolai rendezvények valószínűleg elmaradtak, az őszi szünet előtti halloweenes roham most nem volt jellemző. A felnőttek pedig elsősorban beöltözős bulikat tartanak, így a jelmezeket és kiegészítőket viszik nagyon, azokból pedig elsősorban az ijesztőeket – mesélte lapunknak.

Számos vendéglátóhely is igényli ilyenkor a halloweeni dekorálást: főleg pókhálók, szörnyek, csontvázak kerülnek a falakra. Jó hír egyébként azoknak, akik ódzkodnak a komor hangulattól, hogy idén már színátmenetes, sőt, rózsaszín árnyalatokban is készültek kiegészítők. Bár ezzel most még csak ismerkedtek a magyar vevők, talán jövőre ezek is keresettek lesznek – ha nem is horrorpartikon, de mondjuk a gyerekbulikon.