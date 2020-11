Jön a karácsony, mit vegyek a mamának?

A karácsonyi ajándékozás mindig dilemma. Körülnéztünk, és hozunk néhány ötletet, ami praktikus és hasznos ajándék lehet édesanyáknak, nagymamáknak a fa alatt.

Ha ti is tipikus magyar család vagytok, akkor szerettek értékes, de praktikus és jól használható ajándékot választani karácsonyra. Érdemes inkább egy, de értékálló ajándékot keresni és nem sok,

kisebb, ám hosszútávon haszontalan aprósággal megtölteni a fa alját a nagy ünnepre. Az Inkton kínálatában igazi gyöngyszemeket is találtunk.

Robotgép konyhatündéreknek

Ha a mama amolyan igazi nagymama, akkor biztosan ő látja el az egész családot a legfinomabb süteményekkel és ételekkel. Ehhez felbecsülhetetlen segítség tud lenni egy jófajta robotgép, ami

kever, dagaszt, aprít, darál és szeletel. Számtalan ilyen gépet találsz az Inkton boltjában kisebb-nagyobb teljesítménnyel, ami aztán hosszú éveken át hű társa lehet a konyhatündér mamának.

Fotónyomtató a család örömére

A vírus miatti távolságtartás nagyon nehéz a szülőknek, nagyszülőknek és gyerekeknek egyaránt. Ezt enyhítheti, ha legalább a gyerekek, unokák képe mosolyog a falról. Hogy mindig legyen friss kép és a legújabb élmények és történések kacsintsanak vissza a mamára a falról, remek segítség lehet egy színes nyomtató. Nem kell (vagy éppen nem lehet) boltba rohangálni, hogy nyomtassunk, egy fotónyomtató mindig kéznél van és olyan aprócska, hogy még sok helyet sem foglal.

Hajvasaló az igényes mamáknak

A fodrászhoz járás sem megoldott ezekben a bizonytalan időkben. Ha el is jut az anyu, vagy a mama, akkor maszkban üli végig a szépészeti fél órát. Ezen segít, ha van otthon egy többfunkciós hajvasaló, ami simít vagy göndörít, attól függően, hogy éppen melyik feltétet tesszük fel a készülékre. Költséghatékony megoldás és mindig garantálja, hogy a mama a legszebbnek érezze magát.

Légtisztító az egészségért

Hasznos és akár életmentő készülék is lehet a vírus által átfertőzött világban egy jó minőségű légtisztító. Attól függően, hogy milyen gyártmányt választunk, az Inkton kínál egyszerű filteres légtisztítókat, komplex szűrős készülékeket, vagy ózonos légtisztítókat is, amik a legmodernebb technikai megoldásokkal dolgoznak és garantálják a friss és tiszta levegőt a szobában. Kiszűrik a

port, lebegő részecskéket, baktériumokat és vírusokat is, és az egész lakás levegőjét át tudják forgatni néhány óránként. Segítségével óvhatod az egész családot, vagy az idős szülőket.

(PR)