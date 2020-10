Képeken a vásárhelyi görkorcsolya verseny

Csaknem hatvanan neveztek be.

Leginkább hangulatos és izgalmas családi piknikre hasonlított a hódtói görkorcsolyapályán megrendezett I. Vásárhelyi Ku­­pa, lángossal, a fiatal versenyzőknek teli torokból szurkoló családtagokkal és főként „Hajrá, apa!” felkiáltásokkal. Csaknem hatvanan neveztek be többféle kategóriában a rövid és hosszú távú, amatőr és profi gyorsasági körökre.

A fiatalok mellett édesapák is a pályára léptek, akik főként gyerekeik biztatására kezdték el az edzéseket az All U Need SE-nél. Juhász Csabát fiai vették rá, hogy ne csak a kispadról figyelje őket; április óta az egyesület aktív tagja. A bajnokságokon juniorként igen sikeres Juhász Ádám azt mondta: édesapja nagyon jól ment, de kicsit még gyakorolnia kell.

– Eleinte biztosan ijesztő egy ilyen típusú verseny a gyerekeknek, de láthatóan bátrak, lelkesek és kitartóak – mondta a gyorsasági görkorcsolyát népszerűsítő eseményen, a futamok lezárultával Pup Olivér, az All U Need SE vezetője. A többség heti négy edzésre jár, ez kell a komoly és felkészült munkához, a technikai és gyorsasági tréningekhez. Szombaton minden a terv szerint alakult, mindenki a maximumot nyújtotta, a profi versenyzők megmutatták, mit érhetnek el a kitartó sportolók – mondta.

Az apukákra különösen büszke, hogy mertek felnőtt fejjel csatlakozni az edzésekhez és rajtvonalhoz állni a mérkőzésen. Ennyi idősen is a fiatalokhoz hasonló utat kell bejárniuk tanulásban.