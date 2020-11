Két első osztály indul jövő szeptemberben az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola egyelőre úgy tűnik, nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolát.

Két első osztály indul jövő szeptemberben a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában. Vincze Istvánné igazgatóhelyettes elmondta, a kis Ságváriban mindig 2 idegen nyelvet oktattak, ennek lehetőségét pedig az új NAT-tal is megőrzik.

– Első idegen nyelvként angol vagy francia tanulható, a választást a regisztrációs lapon kell megjelölni. Ezt első osztálytól kezdve tanulják a gyerekek, az első két évben heti 3 alkalommal, játékos formában. Ötödik osztálytól, fakultatívan választható a második nyelv, melyet tanórán kívüli foglalkozásokon oktatunk.

Robotikában a legjobbak

Szintén már alsó tagozatban elkezdik a robotika oktatását is, mely az iskolában kiemelkedően sikeres. A közelmúltban a szegedi iskola diákjai nyerték meg a World Robot Olympiad nemzetközi robotikai versenyt Dániában. A természettudományok iránt érdeklődők számára pedig egyedülálló lehetőség, hogy a diákok már alsó tagozattól látogathatják a gimnázium természettudományi laborját, és ott kísérleteket végezhetnek.

Testben, lélekben

A zenei nevelés szintén kiemelt szerepet kap az iskolában: második osztálytól a kicsinyek kórusában, negyediktől pedig az iskola több mint 100 fős, nagy kórusában énekelhetnek a tehetséges gyerekek. Utóbbi az elmúlt 3 évben az Év kórusa címet is elnyerte. A művészet más ágai is elérhetők azonban az iskolában: a Hammido Művészeti Iskola helyben biztosítja a zenei, képzőművészeti és táncművészeti képzést a délutáni időszakban. A diákok testnevelésórákon úszni és korcsolyázni is megtanulnak, és mivel itt folyik a Szegedi Kosárlabda Egylet és a SZEDEÁK utánpótlás-nevelése, már alsós korban elkezdődik a labdás ügyességfejlesztés a tornaórákon. Délutánonként karate- és görkorcsolya-oktatás is van az intézményben.

– Büszkék vagyunk rá, hogy belvárosi iskolaként is el tudtuk nyerni az Örökös Ökoiskola címet – mondta Vincze Istvánné.

Gondolkodni tanítanak

Az iskolában a felfedeztető tanulás módszerét részesítik előnyben, illetve a gondolkodási képesség folyamatos fejlesztését. – A kompetenciamérések eredményeit összehasonlító rangsorban listavezetők vagyunk a megyében, és a felvételiken is jól szerepelnek diákjaink, később pedig a legerősebb középiskolákban is jól megállják a helyüket – beszélt az igazgatóhelyettes az oktatás színvonaláról. Hozzátette: a legtöbb teremben már van digitális tábla, több garnitúra tanulói laptop is rendelkezésre áll, az oktatáshoz pedig használják a Mozaik Kiadó nemzetközileg is elismert interaktív tananyagait is.

– A korábban minden évben megtartott iskola-előkészítő foglalkozások és nyílt órák a járványhelyzet miatt egyelőre nem indultak el, de ha lesz rá lehetőség, későbbi időpontban megszervezzük – mondta Vincze Istvánné. Az induló osztályokba jelentkezni az iskola honlapján található regisztrációs lap kitöltésével lehet, melyet online is vissza lehet küldeni, de az iskola portáján is leadható.