Kevesebb, de édes lett a dinnye

Bár az időjárás nem volt optimális, minőségi kárt nem okozott a dinnyében, a termés mennyisége viszont a szokásosnál kevesebb – tudtuk meg Pap Róberttől. A hódmezővásárhelyi dinnyetermesztő családja nem állt be a sorba, azon kevesek közé tartoznak, akik saját gyökerű görögdinnyét termesztenek, nem pedig tökalanyra oltottat. Ezt jobban szeretik a vevőik.

Pap Róbert a szüleivel két hektáron termeszt dinnyét.

– Édesapámék 35 éve foglalkoznak ezzel a növénnyel. Én is ebben nőttem fel, úgy hat-hét évvel ezelőtt kapcsolódtam be komolyabban a munkába – tudtuk meg a fiatal gazdától.

Értékesítik is

– Nemcsak termeljük a dinnyét, hanem magunk is értékesítjük. A mi dinnyénk nem a nagybanira kerül, hanem a vásárhelyi és környékbeli vásárlókhoz. A magyarországi dinnye 80 százalékát tökalanyra oltott palántával termesztik. A technológia elterjedésekor mi is megpróbálkoztunk vele, ám végül maradtunk a hagyományos, „igazi” dinnyénél. Az eddigi visszajelzések alapján vevőink idén is elégedettek a dinnyével, mind a göröggel, mind pedig a sárgával – mondta Pap Róbert. Hozzátette, ennek azért is örülnek, mert az idei esztendő időjárása nem kedvezett a dinnyének. A tavasz rettenetesen hideg volt, a nyár pedig borzalmasan me­­leg.

Küzdöttek az aszállyal

– A szokásosnál egy héttel ké­­sőbb kezdtük a palántázást, utána 3 hétig erős hideget kaptak a növények, és ez azt eredményezte, hogy „megfáztak”, több száz palántánk el is pusztult, pótolni kellett. Sokáig úgy nézett ki, hogy a többiből sem nagyon lesz semmi, de tápoldatozással meg tudtuk menteni a növényeket – magyarázta.

A hirtelen berobbant nyár azonban behozta a lemaradást, és az időjárás minőségi kárt sem okozott a dinnyében.

– A meleg mellett a csapadékhiánnyal is meg kellett küz­­deniük a növényeknek. A dinnyeföldünkön csepegte­tőrendszer működik. A szoká­sosnál 2-3-szor több vizet használtunk fel a locsoláshoz, mint szoktunk – mutatta Pap Róbert. A hőség és aszály hatása a mennyiségben mutatkozik meg. Most egy tövön a szokásos kettő helyett egy dinnye található, és azok is valamivel kisebbek, mint a megszokott.

Idén nem lett kocka

Pap Róbert az elmúlt években speciális dinnyéivel hívta fel magára a figyelmet. Tavalyelőtt kocka alakút termesztett egy speciális keretben, 2020-ban pedig dobókocka dinnyéi lettek. Idén is elő szeretett volna rukkolni egy újdonsággal, ami azonban nem jött össze.

– Sajnos a kísérletezéseim nem hozták meg a várt eredményt. Sebaj, a télen folytatom tovább. Remélem, összejön – mondta el lapunknak Pap Róbert.