Királyhegyes apraja-nagyja a Csurgóban ropja

Újjáéledőben van Magyarországon a táncházak fél évszázados hagyománya.

A kis községben kezdetben iskolai keretek között folyt a néptáncoktatás gyerekek részére, ám több szülő és fiatal felnőtt jelezte, hogy szeretnék ők is szabadidejük egy részét a néptáncnak szentelni. Így 2017 októberében tizennyolc fővel megalakult a Csurgó Hagyományőrző Néptánccsoport.

– A „Csurgó” elnevezés a Királyhegyes határában lévő ér nevéből származik. A név ötlete onnan jött, hogy Makón Maros Táncegyüttes működik, Királyhegyeshez pedig a legközelebbi víz a Csurgó – mondta lapunknak Fülöp Boglárka táncpedagógus.

Generációk találkozása

– Mára kezdő létszámunk majdnem megduplázódott, harminchárman vagyunk, így a község lakosságának közel öt százaléka velünk táncol – folytatta. A szakmai vezető hangsúlyozta, minden korosztálynak hasznos elfoglaltságot jelent a csoport, a tagok életkora 8 és 64 év között, széles skálán mozog.

A „csurgósok” hetente kétszer tartanak próbát, szerdán és vasárnap, bár előfordul az is, hogy egyes fellépések előtt több próbára van szükségük. A táncpróbákat és a fellépéseket sokszor nehéz összehangolniuk a táncosok hétköznapi és hétvégi elfoglaltságaival, de mindig találnak megoldást.

– Sárközi, moldvai, dél-alföldi és hegyközi táncokkal ismerkedtünk eddig. A csoport által tanult és színpadra vitt táncok kiválasztásánál fontos szempont a táncok nehézsége, valamint az, hogy mindenki megfelelő szinten el tudja sajátítani a különböző tánctípusokat, és persze mindenki jól érezze magát. Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a néptáncot szerető vagy azt kipróbálni vágyó embereknek ehhez a hasznos és szép időtöltéshez. Legfontosabb talán mégis egy összetartó közösség kovácsolása, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján igen jól sikerült – fogalmazott Fülöp Boglárka.

Határtalan fellépések

A megalakulástól eltelt három év alatt számos fellépésen vettek részt. Több környékbeli település rendezvényein szerepeltek nagy sikerrel és felléptek már Szegeden, valamint a romániai Gyertyámoson és Marosillyén is.

– Legbüszkébbek a budapesti Nemzeti Színházban való szereplésünkre vagyunk, ahol a csoport nevéből is látható hagyományőrző tevékenységünk kapcsán léptünk színpadra. A Pajtaszínház Program keretén belül képviseltük megyénket – hangsúlyozta a táncpedagógus.

Döntőn innen

A királyhegyesi táncosok jelenleg a „Népek tánca – népek zenéje” országos versenysorozatban vesznek részt, legutóbb a balatonszárszói középdöntőben kaptak maximális pontszámot, így valószínűleg már továbbjutottak a hajdúszobosz­lói döntőbe.

Fülöp Boglárka, a Makói Magán Zeneiskola táncpedagógusa a táncoktatás mellett népdalénekléssel is foglalkozik. A fiatal tehetség már eddig is számos felkérésnek tett eleget. Boglárka testvérével, Szijj Istvánnéval együtt részt vett a szárszói versenyen szóló ének kategóriában, ahol kiváló eredményt értek el. A táncpedagógus más versenyen még nem indult, de így is sok helyre hívják énekelni.