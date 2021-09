Kiutálták, elfáradt, de a barátoknak még főz a szatymazi amatőr királyi szakács

Ismét ellátogattunk Rácz László szatymazi amatőr királyi szakácshoz, aki ismét, immáron éppen harmadjára határozta el, hogy ő aztán soha többet versenyen nem indul, megmérettetésen nem vesz fakanalat a kezébe, de azért a barátoknak szívesen főz a jövőben is.

Ezt ne hagyja ki! Házmestertempó és rágógumivita – Karácsony régi szövetségesén keres fogást a DK

A szatymazi Rácz Laci bácsi port­­réját már többször megírtuk, mindent tudunk róla, amit lehet. Gyakran indul főzőversenyeken, amiket rendszerint meg is nyer, ebben már nincs is újdonság. Aztán rendszeresen hírül adja, hogy már nem indul több versenyen. Most is ez történt.

Az első találkozás

Rácz Laci bácsival úgy húsz évvel ezelőtt találkoztam először, házának udvarán a bogrács mellett. Valami nagyon finomat főzött, de közben annyi sört és pálinkát ittunk, hogy már nem emlékszem pontosan, mit. Akkor még nem sejtettük, hogy Laci bácsi országos karrier előtt áll, és egyszer majd sorra nyeri a versenyeket, de mint tudjuk, a sikerbe is könnyen bele lehet fáradni. Vele is ez történt. Többször is.

A 77 éves Laci bácsi 2002-ben vett részt élete első főzőversenyén, amit természetesen megnyert. Legelőször 2014 végén írtuk meg róla, hogy szögre akasztja fakanalát, de aztán mégis újra versenyezni kezdett. Négy évvel később újabb bejelentés született, úgy döntött, végleg befejezi a versenyzést, és csak baráti társaságoknak főz hobbiból, mert a fakanál nélkül megbolondulna, de aztán csak feltűnt nemcsak megyei, hanem országos versenyeken is.

Tényleg vége

– Most már tényleg nem. Oda jutottam, hogy abbahagyom a főzőversenyeket. Belefáradtam egészségileg és anyagilag is. Már csak ülve bírok dolgozni, rá vagyok szorulva segítőimre, öt kiló- nál többet nem bírok emel- ni. A legutóbbi versenyen, amit megnyertem, Deszken is úgy segítettek fel a színpadra – mesélte.

– A versenyfakanalat akasztom szögre, nem a fakanalat! Amúgy főzök, mert meghalnék, ha nem főzhetnék – tette hozzá gyorsan. Azt is elmondta, úgy érzi, kiutálták őt a versenyekről vetélytársai, mert mindig ő nyer. A hétvégi pacalpárbajra is hívták, de nem megy.

A mosogatás nem megy

Nosztalgiáztunk kicsit, felidéztük a múltat. Azt mondta, sokat köszönhet a közismert szegedi vendéglátósnak, Puskás Lászlónak, akitől a grillfesztiválok idején tanult a tálalásról, és Benke Lászlónak, a négyszeres szakácsolimpiai bajnok magyar mesterszakácsnak és mestercukrásznak. Amikor megkérdeztük Laci bácsit, miben a legjobb, ha­bozás nélkül azt felelte: teljesen mindegy, mert mindenben.

– Birka, marha, pacal, szarvas, csak a mosogatásban nem vagyok jó, az egy külön szakma – magyarázta.

Főzőverseny két évtizeden át

Rácz László amatőr királyi szakács tizenhét évesen kezdett el barátkozni a főzéssel a szatymazi önkéntes tűzoltók tagjaként, két évtizeden át vett részt különböző gasztronómiai versenyeken, 145 oklevelet és számos serleget gyűjtött be főztjével. 2009-ben megalapította a Szatymazi Fakanál Klubot, ami Budapesten 2010-ben aranydiplomát kapott, Rácz Lászlót pedig a Mátyás Király Kerekasztal Lovagrend vette fel soraiba.