Klíma nélkül nincs autó

Ma már a legtöbb személygépjármű rendelkezik klímaberendezéssel, és gyakorlatilag eladhatatlannak számít egy hűtés nélküli autó, használtan is. A rendszer törődést és karbantartást igényel, némi oda­figyeléssel azonban könnyen megóvhatjuk magunkat és pénz­tárcánkat is.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

A klímaberendezés működési elve egyszerű: egy zárt rendszerben gáz kering körbe, de ahogy telik az idő, a tömítések öregednek, a gáz pedig fokozatosan eltűnik, szivárog a rendszerből. Ez egyrészt azért baj, mert az egyre kevesebb hűtőközeg egyre rosszabb hatásfokot eredményez, másrészt a klímakompresszor dugattyúinak kenése is jelentősen csökken, sőt tönkre is mehet. A kompresszor a klíma legdrágább alkatrésze, érdemes rá vi- gyázni.

– A téli időszakban is ajánlott néha-néha egy negyed-­ órára bekapcsolni a klímaberendezést, hogy a gáz körbemenjen néhányszor, így kenve a kompresszor dugattyúit és „átmozgatva” kicsit a rendszert. Ezenkívül a klímakompresszor tengelykapcsolójának is jót tesz, ha nem marad ki 6-8 hónap két használat között – írja az autoszektor.hu szak­portál.

Baktériumok

Ha a klíma bekapcsolásakor „sziszeg” a szellőző, akkor már fogytán lehet a gáz. Ha be sem indul, akkor pedig szinte biztos, hogy csak a levegő jár a rendszerben – szakszervizbe kell vinni az autót.

A szivárgás, gázvesztés természetes, megijedni nem kell, ám ha a töltés után is hamar eltűnik, akkor a tömítetlenség javítása további beavatkozást igényel.

Egy töltés ára 15-25 ezer forint, és ugyanennyi perc alatt megcsinálják. Ez is hozzátartozik a családi autó nyaralásra való felkészítéséhez.

A klímarendszer tartozéka a párologtató radiátor; amikor a rendszer leáll, a hideg testen a levegő párája kicsapódik. Ez jó terep a baktériumok számára, és a nedves, árnyékos helyen a gombák is otthon érzik magukat. Amikor újra bekapcsoljuk a hűtést, a levegő ezeken a gombatelepeken megy keresztül, átvéve annak szagát és felkapva a gombák spóráit. A befújt levegő egyrészt büdös lesz, másrészt ezek a bacilusok a levegővel útra kelnek, és meg sem állnak a nyálkahártyánkig. Járványhelyzetben és utána erre különösen érdemes figyelni. Ezért a mindennapokban ajánlatos a klímaberendezést érkezés előtt 5-10 perccel leállítani, így a radiátorok kiszáradhatnak, és mi is könnyebben megszokjuk a meleget, ami fogad bennünket majd kiszálláskor.

Pollenszűrő

Ha a kocsi ablakai párásodnak, és a bűz egy idő után is megmarad, akkor kérjünk a szerviztől egy rövid fertőtlenítő karbantartást, hogy utána újra mélyeket lélegezhessünk. Az persze még praktikusabb, hogy ha már a töltés miatt úgyis ott van a klímásnál a kocsi, kérjük meg a szervizest, hogy fertőtlenítse ki a rendszert.

Nyár van, keringenek a pollenek is, amire nagyon sokan allergiásak, ezért van az autók többségében pollen- vagyis virágporszűrő is. Ennek szerepe nyáron a legnagyobb, ezért ellenőriztessük ezt az alkatrészt is.

Érdemes a kiszerelt pollenszűrőt szemügyre venni, az új mellett érdekes színe van, döbbenetes, hogy mi mindent szűr ki.

Mint annyi máson, a pollenszűrőkön se próbáljunk spórolni, kerüljük a nem típusazonos alkatrészeket, mert olcsó húsnak híg a leve, amit az egészségünk bánhat.

Fogyasztás

A klíma működtetése az autó „étvágyának” növekedésével jár, egy átlagos járműben akár egy-másfél literrel is emelkedhet a fogyasztás 100 kilométerenként. Persze akit nem zavar egy kis huzat, és viszonylag tiszta levegőjű tájon autózik, az nyugodtan kikapcsolhatja a klímát, ezzel is spórolhat. Azt is jó tudni, hogy minél alacsonyabbra állítjuk a hőfokot, a kompresszornak annál többször kell bekapcsolnia, ami a fogyasztásra is hatással van.

Általános szabály, hogy a külső hőmérsékletnél 10 fokkal ne tekerjük lejjebb a klímát.

Ez a tanács lakásokban meg is állja a helyét, de a kocsiban sokan alámennek ennek az értéknek. A 22-23 fokra beállított klíma lehet az ideális, de mindenkinek más a hőérzete. A lényeg, hogy soha ne irányítsuk úgy a fúvókákat, hogy a hideg levegő közvetlenül érjen minket.