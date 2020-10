Komfortosabb lett a nyugdíjasklub

– Egymillió forintos beruházással sikerült kicserélni az újvárosi nyugdíjasklub régi kazánját – adta hírül lapunknak Mágori András, a körzet önkormányzati képviselője.

A makói klubban három civilszervezet tartja rendszeresen összejöveteleit; a helyi idősek hetente négyszer, két másik társaság pedig hetente egy-egy alkalommal – összesen száz ember használja az egykori bölcsőde átalakított, felújított épületét.

Az új gázkazán nagy teljesítményű, 35 kilowattos és termosztát is tartozik hozzá, tehát az idősek pontosan beállíthatják maguknak, milyen hőmérsékletet szeretnének. Ráadásul egy új, oldalkivezetéses kéményt is építettek hozzá. A kazáncsere egyben spórolást is jelent – néhány éven belül vissza fogja hozni az árát.

Mágori beszámolt egy másik beruházásról is, amely ugyancsak a Justh Gyula utcai épületegyüttest érinti: a napokban ki fogják javítani a beázó tetőt. Ilyen gond már korábban is jelentkezett itt, akkor a vizes­blokk plafonja le is szakadt. Ezt kijavították, de kiderült, másutt is rossz a tető. Most ezt állítják helyre, mintegy 1 milliós beruházással. A képviselő azt mondta, a kazáncsere és a tetőjavítás is régen időszerű lett volna, de a járványveszély miatti bizonytalan gazdasági helyzet miatt mindkét beruházást fel kellett függeszteni. Most, ősszel döntött úgy a képviselő kérésére Farkas Éva Erzsébet polgármester, hogy engedélyezi a munkák elvégzését.