Koronavírus történetek a Móra Ferenc Múzeumban

A Móra Ferenc Múzeum a tavaszi karantén időszakában indította el új kezdeményezését, a koronavírus történetek gyűjtését. Elkészült az első gyorsjelentés a projektről.

A legtöbb interjúalany a karantén első két hetét viselte a legrosszabbul, jellemzővé vált a közösségi munka, de volt olyan nagymama, aki újszülött unokáját csak fotón keresztül ismerhette meg.

A Móra Ferenc Múzeum áprilisban kezdett bele egy új kezdeményezésbe: egyéni koronavírus történeteket vártak hétköznapi emberektől, hogy aztán ezeket a fontos korlenyomatokat megőrizhessék a jövő kutatói, érdeklődői számára. Elkészült a projekt felelőse, Szolnoki Zoltán történész első gyorsjelentése, amely alapján látható, hogy eddig tizenhárom online interjú készült el. Ezek közül kettőn párosával vettek részt az interjúalanyok.

Főleg szegediek jelentkeztek, de akadt olyan aradi résztvevő is, aki egyébként Norvégiában él.

A legfiatalabb interjúalany 25, a legidősebb 66 éves volt. Az interjúk alapján a jelentés különböző trendekre hívja fel a figyelmet.

– Az alanyok számára a legnehezebb a karantén első két hete volt, de mindenki számára komoly változásokat hozott a vírushelyzet: a bevásárlás megszervezése például a legtöbb esetben az egyik legfontosabb szemponttá vált. Egy hétköznapi eseményből – kis túlzással – stratégiai fontosságú „küldetés” lett – emelte ki Szolnoki Zoltán.

Általános nehézséget jelentett az új napi rutin kidolgozása, de többen vettek részt közösségi munkában (főként maszkvarrásban), illetve álalános karantén-tevékenységgé vált a sütés-főzés is. Olyanok is fakanalat ragadtak, akik egyébként nem szoktak a konyhában tüsténkedni. A lehetőségekhez mérten nagyobb teret kapott a szabadban, kihalt környékeken történő sportolás is (főként a kerékpározás és séta).

Az interjúk során az is bebizonyosodott, hogy a családi mindennapokat is komolyan át kellett alakítani.

– Egy nagymama például csak fotókon keresztül ismerhette meg újszülött unokáját, de volt olyan interjúalany is, akinek az egyik közeli hozzátartozója hunyt el és csupán a legszűkebb körben nyílt lehetősége gyászolni őt – magyarázza a kutató.

A Móra Ferenc Múzeum megkezdte tehát ezeknek az interjúknak a feldolgozását, melyek a jövőben kutathatóvá válnak majd. Emellett folyamatosan várják az újabb jelentkezőket, akik szívesen beszélnének a vírushelyzet miatt átalakult mindennapjaikról. A jelentkezés menete megtalálható a múzeum honlapján.