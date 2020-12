Kübekházán szeretetmécseseket gyújtanak szenteste

Szenteste tegyünk egy Szeretetmécsest az ablakainkba! – ezt a felhívást tette közzé Facebook-oldalán Molnár Róbert polgármester.

– Rokonom és több barátom is elhunyt az elmúlt hetekben Covid-fertőzésben, tízezrek éle­­tében vált személyesen érez­­hetővé a gyász, a fájdalom. Bár vigasztalni emberi szóval nehéz, de tudom, ilyenkor jólesik minden apró gesztus. Akár egy együttérző üzenet, egy részvéttel teli szó. Ezért gondoltam arra, hogy legyen mindannyiunktól egy látványos szeretetüzenet a gyászt hordozók, a szenvedő honfitársaink felé azzal, hogy szenteste, naplementekor, még a kijárási korlátozás előtt tegyünk ablakainkba mécseseket. Nem az elhunytakért, hanem az élőkért – mondta el lapunknak Molnár Róbert.

Hozzátette, ez az advent és ez a karácsony más lesz, mint a többi. Talán csendesebb, egyszerűbb, szerényebb, összezártabb és remélhetőleg egymásra figyelőbb, ami nem baj.

– Azt hiszem, arra kell, hogy tanítsanak mindannyiunkat az „idők jelei”, hogy jobban be­csüljük, szeressük, tiszteljük a szeretteinket, kortársainkat, egymást, mert csak egy bizonyos – ki tudja, mennyi – időre kaptuk őket, ahogy ők is minket. Azt is meg kell értenünk: a szabadságunk sem természetes, hanem ajándék! Becsüljük hát meg, érezzük át ebben is személyes felelősségünk súlyát, és tegyünk érte, hogy újra legyen, és hogy megmaradjon – fogalmazott.