Ezeknek a kutyababáknak keres gazdit a sádorfalvi önkormányzat – Fotók

Nyolc eleven kutyakölyöknek keres új otthont a sándorfalvi önkormányzat. Anyjukat egy éve mentették meg egy dóci tanyáról, most utódainak is szerető családot szeretnének.

Csontit Sándorfalván szinte mindenki ismeri. A keverék kutyát egy éve az önkormányzat munkatársai mentették ki egy dóci tanyáról, ahol láncra kötve, csontsoványra fogyva lé­­zengett. Az is kérdéses volt, életben marad-e, ezért, hogy szem előtt legyen, hónapokra „beköltözött” a hivatalba. Ké­­sőbb a tűzoltóságon helyezték el, nyáron pedig egy család örökbe fogadta.

– Annak ellenére vették magukhoz, hogy Csonti szívférgességgel küzdött. Azt mondták, majd meggyógyítják – mesélte Gajdos Tibor közterület-felügyelő. Ekkor még azt sem sejtették, hogy a szuka valahogyan kilógott kenneljéből, és bepasizott: azt, hogy vemhes, később vették észre.

– Nagyon aggódtunk érte, amikor kiderült, mennyi kölyke lesz. Én keltem fel hozzá hajnali 3 órakor, amikor beindult a szülés, és segítettem neki – mesélte Richard Toy.

Volt kölyök, amelyet a brit férfi saját kezűleg masszírozott vissza az életbe.

Így végül nyolc egészséges kutyussal gyarapodott családjuk.

– Mindegyikük más személyiség. Nagyon szerethetők – mondta Richard. Hogy ki lehet az apjuk, azt nem tudni, mi felfedeztünk bennük shar-pei és rotweiler vonásokat is. Nincs két egyforma közöttük: fekete, fehér és barna színűek, illetve ezek különféle kombinációi. Ideiglenes gazdáik nevet is adtak a kölyköknek, akik már most kétnyelvűek: angolul és magyarul sem hallgatnak a jó szóra. Hatalmasakat játszanak a füves udvaron, és lelkesen körbeugrálnak minden újonnan érkező vendéget. A csapat fele egyébként már elkelt, négyen várják még szerető gazdik jelentkezését. Bár Richard hozzátette: ha valamelyikük náluk marad, azt sem bánják, hiszen már így is félnek attól a pillanattól, amikor valamelyiktől el kell majd köszönniük.

A kölyköket 3 hét múlva lehet elvinniük az örökbefogadóknak, oltásuk, féregtelenítésük és csipezésük költségeit a sándorfalvi önkormányzat állja.