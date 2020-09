Látott már ilyen pompás mocsári hibiszkuszt?

Hasznos tippeket olvashatnak azok, akik szeretnének ilyet a kertjükbe, otthonukba.

Nézd már, milyen hatalmas! Akkora, mint egy tányér – hangzott kolléganőm felkiáltása a minap, amikor Bordányban autóztunk. Rögtön megálltunk, hogy lencsevégre kapja a hatalmasra nőtt mocsári hibiszkuszt az egyik ház kerítésének tövében. A két kezemben próbáltam megtartani a méretes virágot, de legalább még egy tenyérre lett volna szükségem ahhoz, hogy rendesen meg tudjam fogni a fehér szépséget. Jól látszik, meghálálta gondos gazdáinak törődését.

Az egyik legkedvesebb növényünk lehet a kertben, hiszen egész nyáron képes virágozni fehér, rózsaszín, piros vagy bordó színben. Szereti és igényli is a napfényt, ahogyan az öntözést is, mert különösen magas a vízigénye. Akár másfél méter magasra is megnőhet.

Megyeri Szabolcs kertész beszámolója szerint ősz végén tövig visszafagy, télen lényegében semmi sem látszik a növényből.

Kiderült, számottevő kár­tevője, betegsége nincs. Azt tanácsolta a szakember, hogy fák alá, árnyékba ne ültessük, inkább az ágyás szélére, olyan helyre, ahol szeretnénk oldani vele a merev formákat. Ha cserépben tartjuk, akkor fontos, hogy mindig csak egy mérettel ültessük nagyobba, hogy ne csak a gyökérképzésre fordítsa energiáit a növény.