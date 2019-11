Ma játék, holnap valóság – Fotók

Szeged minden évben egy napra a jövő kelet-európai fővárosa: az információtechnológiai (IT) világcégek hazai részlegei ezen a napon mutatják be leginnovatívabb megoldásaikat. Csütörtökön már harmadszorra jelentkezett a SzeBIT, a Szeged Business & IT színvonalas szakmai előadásokkal, workshopokkal.

A hannoveri cebit-en bemutatott, jövőbe tekintő IT-megoldásaikat Szegedre hozták csütörtökön a cégek, az ultrakönnyű notebookoktól a virtuálist valóságon át a mesterséges intelligenciáig. – Nagyobb az érdeklődés, mint tavaly, és mint amire számítottunk, pedig szándékosan hirdettünk szakmaibb programokat, úgy, hogy azért senkit sem ijesszünk el – mondta a TIK-ben Tóth Gábor. Az eseményt szervező PC Trade Systems ügyvezetője hozzátette, idén a digitális technológia hasznosítására koncentráltak. Mindez veszélyeket is hordoz, és ezt nem győzik hangsúlyozni. Agyhullámok A workshopokra külön is lehetett regisztrálni, legtöbben a Legrand okos otthonaival összefüggő programra jelentkeztek. Elriasztani biztosan nem sikerült a nagyérdeműt, ott jártunkkor, 10 óra után több kiállítónál is sorban álltak, hogy kipróbálhassanak egy-egy attrakciót. A legtöbben talán az Invitechnél, ahol erős koncentrálással egy golyó lehetett a levegőbe emelni. – Ez mi ez? – kérdeztük Herk Imrétől, aki elmondta, agyhullámos vendégcsalogató játékuknál az agyi aktivitástól emelkedik meg a golyó, ha erősen gondolunk erre – vagy valami másra. Ez még az újságírónak is sikerült. Kockasiker Nagyon rövid kérdésünket még két helyen tettük fel, annál a pixelkockánál, amelynek csodájára jár a világ. Pere Lászlótól megtudtuk, Los Angelesben és Kölnben is sikert arattak a játékplatformmal, amire alkalmazásokat lehet tölteni. A ma még túlméretesnek tűnő szerkezetből készítenek majd egy Rubik kocka nagyságút is. Valamit tud, mert egy már nem fiatalember úgy belelkesedett, hogy eszméletlen jelzővel illette, valamint hozzáette: eldobom a számítógépemet. Robotika Nagy közönsége volt a Netlife emberszerű, szociális segítő robotjának is, amelyik érti a magyar szót és válaszol is rá. Autonóm üzemmódban plázákban, recepciókon és irodaházakban hasznos. Élesben Magyarországon még nem dolgozik, de Csehországban és Ausztriában már igen. Tanos Áron üzletág vezetőtől azt is megtudtuk, hogy négy alapnyelve van, az angol, a japán, a francia és a kínai – a többire tanítani kell.