Magassarkú szandálok – stílusos nyári cipők

Egy nő megjelenése hiányos lehet, ha nem illeszkedik a lábára a tökéletes, csak hozzá passzoló cipő. Nyáron, az egyik legkedveltebb lábbeli, a szandál a hölgyek számára. Nem csak a kényelem, hanem a jó szellőzés miatt is esik erre a lábbelire a nők választása. Ideális sétához, tánchoz, egyéb tevékenységekhez. Minden korosztály megtalálhatja azt a divatos szandált, amelyben egész nyáron kellemesen érezheti magát. A szandál könnyen párosítható utcai és alkalmi ruhákkal. Néhány pár szandál remek kiegészítője lehet a nyári ruhadaraboknak. Egy jól megválasztott női szandál bizalmat ad, stílusossá varázsol, és mesés kiegészítője lehet a nyári szettnek, öltözéknek.

A magassarkú lábbelik és a nők

A nők jelentős hányada szereti a magassarkú cipőket, szandálokat, hiszen rendkívül nőiesek és kifinomult megjelenést kölcsönöznek a viselőjének. Nyáron, a magassarkú szandál mellett döntenek sokan, merthogy tökéletes viselet minden alkalomra és eseményre, legyen szó irodai viseletről, vagy egy esti eseményről, ami akár táncos program is lehet. Marilyn Monroe is úgy vélte, hogy egy pár magassarkú cipő, a nő legjobb barátja. Olyan barát, akit nem lehet otthon hagyni egy szép nyári estén, ha vacsorameghívásunk van, vagy ha egy koktélpartira, buliba vagyunk hivatalosak. Hiszen egy, a személyiségünkhöz is remekül passzoló szandál növelheti az önbizalmunkat és egyetlen pár női szandál előkelővé teheti a stílusunkat, teljesen átalakíthatja a megjelenésünket.

Stílusos nyári cipők – hogyan viseljük?

A magassarkú cipők, szandálok mindig is a nőiességet fejezték ki. Napjainkban is sok nő kedveli ezeket a lábbeliket és minden korosztály talál kedvére valót, hiszen többféle sarokméret is lehetőséget ad a választásra. Hogyan és milyen magassarkú cipőt vegyünk fel nyáron, a kánikulában? Milyen színűt, milyen stílusút válasszunk egy esküvőre, egy esti, városi kiruccanáshoz vagy egy hivatalosabb munkavacsorához? Segítünk a döntésben!

Ha kifinomult megjelenésre vágyunk, akkor válasszunk semleges, egyszerű színű magassarkú szandált, merthogy a fehér mindig is az egyszerűség és a kifinomultság szimbóluma volt. A szolid elegancia megtestesítője a fekete szín. Lehet, hogy nem tartjuk nyári színnek, de nyugodtan hordjuk nyáron is, hiszen a fekete, minden színnel kompatibilis és egy lazább eseményre, illetve egy elegánsabb partira is nyugodtan a lábunkra húzhatjuk.

Ha szeretünk kitűnni a tömegből, ha egyedi külsőre vágyunk és egy virágos, laza ruhát kaptunk magunkra a legnagyobb kánikulában, akkor válasszunk egy piros magassarkú szandált, amely már messziről azt üzeni rólunk, hogy nem csak előkelők, merészek is vagyunk.

Ha az öltözködésünkben is az egyszerűséget preferáljuk, akkor válasszunk egy semleges színű szandált. Viszont, ha a kontrasztot teremtenénk, vagy ellensúlyozni szeretnénk az öltözékünk egyszerűségét, akkor a szandál lehet díszített is.

A magassarkú szandálokat nem csak szoknyával és ruhával, hanem farmerral és rövidnadrággal is hordhatjuk. Egy hűvös nyári éjszakán párosíthatjuk farmerral, a nyaraláson akár rövidnadrágban és magassarkú szandálban is elmehetünk bulizni, az irodába pedig A-vonalú, vagy ceruzaszoknyával is viselhetjük, de még maxiszoknyával is remek párost alkot.

A klasszikus fekete és fehér színű szandálokat mindenki kedveli, de egy esküvőn lehetünk merészebbek – persze ne öltözzük túl a menyasszonyt – előkereshetjük a cipős szekrényünkből az ezüstös, vagy aranyszínű szandálunkat. A tengerparti élményeinket pedig egy harsányabb, virágos szandállal is fokozhatjuk.

Hol szerezzük be a magassarkú szandáljainkat?

