Mama, baba, papa napot rendeztek a Katolikus Házban

Hogyan lehet környezettudatos egy édesanya, vagy miben változott a nagyszülők szerepe az elmúlt évitzedekeben? Ezekre a kérdésekre kapták meg a választ azok a családok, akik ellátogattak a hétvégén az Élet-Más-Képp alapítvány családi napjára a Katolikus Házba.

Az Élet-Más-Képp Közhasznú Alapítvány rendezi a Születés hete programsorozatot, amely mára rendkívül népszerűvé vált, ennek folytatása ősszel a Mama, baba, papa nap. A Dugonics tári Katolikus Házban két délután – pénteken és szombaton – is várták az érdeklődőket. Nemcsak a várandós édesanyákat, kisbabás párokat, hanem a nagyszülőket is, ugyanis a pénteki első előadás kifejezetten nekik szólt. – A világ változásával, változnak a nagyszülői szerepek, és az is, hogy ki adjon tanácsot az édesanyáknak. Régen a nők az egymást követő generációnak adták át, hogyan kell szoptatni, hogy kell gyermekágyban lenni, mostanság ez már inkább az édesapákra hárul, mert sok család él távol a szüleitől– magyarázta Puroszné Nagy Magdolna, az esemény szervezője.

Környezettudatos anyaság

Az előadás arról is szólt, hogy a nagyszülőknek hogyan kell segíteni, hogy nem kell erőltetni a harminc évvel ezelőtti szokásokat. Hiszen rengeteg új irányzat van a szoptatásban, a hordozásban, a nevelésben egyaránt. Sokan voltak kíváncsiak a környeztettudatos anyaság témakörre, az előadáson fókuszában a mosható pelenkák álltak, amelyek már egészen mások, mint 20-30 évvel ezelőtt. – Azt tapasztalom, sok édesanya számára fontos a környezetvédelem, mert a gyerekeik jövője a tét. Ha belegondolunk, hogy egy gyerek két-három éves koráig hány eldobható pelenkát használ, az is hatalmas környezetszennyezés – vélekedett a szakember.

Trendi a hordozókendő

Ezekre a programokra a családok gyermekeikkel érkeztek, Írisz párjával valamint 3 és fél hónapos ikreivel jött el Hódmezővásárhelyről. Megtudtuk egyedül van otthon a kicsikkel, az édesapa is sokat segít, tanácsokat pedig nővérétől kap, akinek két gyermeke van. – Örülünk, hogy el tudtunk jönni, addig maradunk, amíg a két kicsi bírja. Családi programnak szántuk, bár a gyerekekek még nem másznak, ám mivel hamarosan elindulnak, érdekel minket a bababiztonság témaköre – részletezte az édesanya. Ármin kendőben feküdt édesanyja mellkasán, megtudtuk ma már rengeteg féle kendő és kötözési mód létezik, sőt egy új szakma is kialakult, hordozási tanácsadók segítenek abban, hogy a különböző korban lévő babákra milyen kendőt kötnek. Csípőszűrésen is ajánlják ezt, ennek jótékony hatása miatt, és kölcsönözni is lehet már őket – tudtuk meg az előadáson.

Segítő szolgálat kisgyerekes családoknak

Szombaton Ráczné Gyémánt Andrea védőnő megmutatta a szülőknek, milyen az otthonuk gyerekszemmel. Felhívta a figyelmet a női táska rejtelmeire, ami nagy kedvence az egy-másfél éves babáknak. Emellett a kötődő nevelés rejtelmeibe is beavatták az érdeklődőket, valamint az édesanyák – míg a nagyobbacska gyermekek a játszósarokban játszottak – meseterápián is részt vehettek. Bemutatkozott az Otthon segítünk alapítvány, ahol önkéntesek segítenek heti pár órában a kisgyerekes családoknak.