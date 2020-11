Már lehet szavazni 2021 halára

December 31-ig lehet szavazni a 2021-es év halára. A kitüntető címre a Magyar Haltani Társaság ezúttal is három halfajt javasolt. Közülük az lesz a nyertes, amelyik a társaság tagjaitól, és minden, határainkon innen és túl lakó, halakat ismerő, halakat szerető érdeklődőtől a legtöbb szavazatot kapja. Az eredményhirdetés januárban lesz.

Az angolna (Anguilla anguilla), a fürge cselle (Phoxinus phoxinus) és a jászkeszeg (Leuciscus idus) verseng a 2021-es év hala címért, amelynek odaítéléséről a Magyar Haltani Társaság honlapján szavazhatnak az érdeklődők. Harka Ákos, a szervezet elnöke felidézte, hogy a korábbi években a nyúldomolykó, a kősüllő, a széles kárász, a menyhal, a magyar bucó, a kecsege, a compó, a harcsa, a balin, a vörösszárnyú keszeg, míg idén 2020-ban a süllő érdemelte ki az év hala címet.

– Kezdeményezésünk legfontosabb célja továbbra is minél szélesebb körben ismertté tenni és népszerűsíteni őshonos halainkat – hangsúlyozta az elnök. Évről évre horgászok és szakemberek javaslata alapján választják ki a szavazásra érdemes három halat. A szempontok között elsődleges, hogy a hármasból mindig akadjon őshonos, a pecások által kedvelt, illetve védett hal.

Az alakját és mozgását tekintve is kígyószerű, akár méteres hosszt is elérő angolna különleges halunk, hiszen annak ellenére őshonos, hogy a Sargasso-tengerben ívik, mert eredetileg természetes úton jutott vizeinkbe. Az apró, legfeljebb 8-10 centiméteres fürge cselle eurázsiai elterjedésű faj, amely főként a hegy- és dombvidéki patakokban él, de ott sem általános. Az ezüstös pikkelyű, rendszerint vöröses alsó úszóiról is felismerhető jászkeszeg áramláskedvelő faj, elsősorban folyóink alföldi és dombvidéki szakaszait kedveli. Jelentősebb vízfolyásokban és csatornákban az ország egész területén megtalálható.

Szavazni a a http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu oldalon lehet, a voksolás december 31-én délben zárul, végeredményét a hagyományoknak megfelelően ezúttal is az új év első napján hirdetik ki.