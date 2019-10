Örömtáncot jártak a szeniorok az Agórában

11 településről érkeztek szenior táncosok Szegedre szombaton, közösen táncoltak a Szent-Györgyi Albert Agórában. A szakember szerint gyógyír a tánc 50 év felett.

Mintegy 160-180 szenior táncos mutatkozott be szombaton Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahová a Dél-Alföld minden szegletéből érkeztek résztvevők. Jöttek Kecskemétről, Hernádról, Dabasról, Lajosmizséről, Kiskunfélegyházáról, Szolnokról, Szegvárról, Szentesről, Makóról és Hódmezővásárhelyről is, de a helyiek is pódiumra léptek, mind bebizonyították a mondást, hogy nem csak a 20 éveseké a világ.

Több stílusban, egyszerre

– A Szenior Örömtánc egy nemzetközi mozgalom, mely körülbelül 50 évvel ezelőtt indult, egy táncpedagógus alkotta meg kifejezetten 50 év felettieknek. Az a különleges benne, hogy minden településen ugyanazt tanítjuk, ezek egyszerű koreográfiák, a lépéseket folyamatosan ismételjük a zenére. Többféle stílusban táncolunk, hiszen épp a nemzetközi vonal miatt több ország hozzátette a zenéjét, kultúráját. Például most Radetzky indulóval kezdünk, ami közkedvelt a csoportokban, de megjelenik a kóló, a magyar csárdás, a csacsacsa és a keringő is – nyilatkozta lapunknak Tyukász Brigitta főszervező.

Novembertől 5 helyszínen

Az Odú Fejlesztő Központ gyógytornászától megtudtuk, főként csoportosan járják a táncot, de szoktak sorban, párban és ülve is mozogni, Szegeden hetente négy alkalommal van erre lehetősége az idősödő korosztálynak. A nagy érdeklődésre való tekintettel novembertől újabb időponttal bővül a lista, a Felső Tisza-parton is indul csoport.

Frissen tart

– Az időseknél gyakori a mozgáshiány, hiszen sokan nem tudják, nyugdíjas korban hova tudnának menni mozogni úgy, hogy ne sérüljenek meg. Ez a tánc egy könnyed, ízületkímélő és egyben egy szórakozási lehetőség számukra. Fontos, hogy nem otthon, egyedül töltik az időt, hanem egy közösséghez tartoznak. A szenior tánc mindamellett, hogy fizikailag is frissen tartja őket, a szociális készségeiket is fejleszti, hozzájárul az idegrendszer épen tartásához – emelte ki a szakember. Tyukász Brigitta hozzátette, bizonyított tény, hogy ez a mozgásforma 76 százalékban csökkenti az időskori demencia kialakulását.

A tánc összehoz

A szegedi csoportokba jár Bencsik Istvánné Ida is, elmondása szerint már két éve, mindig izgatottan várja a táncórákat, mert jó társaságban van, sokat nevetnek, miközben az agyukat is megmozgatják. Azt mondja, a lassú és a gyors táncokat egyaránt kedveli. Varga Endréné Franciska is Szegeden táncol már egy éve, lapunknak azt mondta, ő is szintén a társaság miatt kapcsolódott be, hetente négy alkalommal jár. A mozgás mellett a barátkozásra is jó alkalom, több új barátnőt szerzett már – tette hozzá.