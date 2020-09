Megjelent a maszkdivat

A fiatalok többségének határozott elképzelése van arról, milyen maszkot akar hordani, ez ugyanis ugyanolyan divatkellékké vált, mint egy menő pulcsi vagy cipő. A kicsik aranyos figurás mintákat választanak, a nagyobbak videójátékok vagy applikációk feliratát hirdető darabokat, a tinik pedig az egyszínűeket részesítik előnyben.

Bár zárt közösségi terekben eddig is kötelező volt a maszkviselés, a gyerekek többsége az iskolakezdéskor találkozott először komolyan azzal a problémával, hogy akár órákon keresztül is viselniük kell egy ruhadarabot arcuk előtt, hiszen sok intézményben ezt kötelezően írják elő.

Nem véletlen, hogy az utóbbi két hétben ismét ugrásszerűen megnőtt a kereslet a textilmaszkok iránt: akiknek eddig nem volt, azért vásárolnak, akik pedig eddig csak valami egyszerű darabot használtak, mert csak ritkán kellett felvenniük, azért keresik a boltokat, mert valami trendit szeretnének. A maszk­kal ugyanis ugyanúgy lehet divatozni, mint egy pólóval vagy cipővel – a diákok pedig ezt meg is teszik.

Megnőtt a forgalom

– Tavasszal kezdtünk el maszkok varrásával foglalkozni, az első hullám idején rengeteget el is adtunk. Azt is mondhatom, hogy szinte csak ez tartotta el az üzletet, még úgy is, hogy nem akartunk nyerészkedni rajta, 300 forintért adtuk darabját – mesélte Gálné Csáki Kata, akinek a Rózsa utcában van üzlete. Nála az utóbbi időszakban ismét hatalmas a forgalom: olyan sokan vesznek maszkot, hogy a boltban már nincs is, előre meg kell rendelni, hiszen annyit el is visznek, amennyit egy éjszaka alatt elkészítenek.

– Már a férjemet is befogtam a munkába, ő készíti elő nekem az anyagot – nevetett. Az üzlettulajdonos úgy tapasztalja, fiúknak inkább egyszínű maszkokat kérnek, lányoknál a pöttyös és a kockás is sláger.

Legmenőbb a Tik-tokos

Rögtönzött közvélemény-kutatásunk szerint, melyet egy anyukás fórumban végeztünk, az egyik legmenőbb maszk most a tik-tokos, legalábbis sokan keresik az applikáció logójával ellátott darabokat.

Hasonlóan népszerűek a Fortnite, valamint a különböző kedvenc filmek és sorozatok figuráival ellátott maszkok is. A kicsik a kedves figurákat részesítik előnyben: cicásat, kutyásat, pónisat, a tinik viszont már inkább az egyszínűekre voksolnak, melyek közül a fekete a legkeresettebb. Ez egyébként drága is, egyszerűen azért, mert felment a nagy érdeklődés miatt az anyagok ára.

Arra a kérdésünkre, mennyit hajlandók költeni rá, többen is az 500 forintos lélektani határt emlegették. Mint mondták, úgyis fogyóeszköz, mert a gyerekek hajlamosak elhagyni. Ehhez képest aki internetről rendel, akár 3-4 ezer forintot is fizethet darabjáért.

A menő is biztonságos

Hogy mennyire fontos a harmonikus megjelenés maszkban is, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy volt olyan szegedi anyuka, aki külön varrt fekete-fehér ünneplőmaszkot gyermekeinek az évnyitóra. Érdekes, de van olyan fiatal is, akinek inkább a praktikum számított, így édesanyjától azt kérte, olyat válasszon, ami nem lötyög.

Jó hír egyébként, hogy nem feltétlenül kell a divat oltárán feláldozni a biztonságot sem: találtunk olyan szegedi textilmaszkkészítőt, aki háromrétegű darabokat varr, melyek nemcsak biztonságosak, de trendik is, vagyis egyszerre elégítik ki az aggódó szülők és a menőségre hajtó diákok igényeit is.