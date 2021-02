Megtartják a gyerekbulikat

A legtöbb iskolában és óvodában nem mondtak le a farsangról: ha idén kényszerből kisebb is a buli, azért igyekeznek megtartani. A jelmezkölcsönzők statisztikái alapján idén nagyon sok Harry Potter figura tűnik majd fel ezeken a rendezvényeken, Elzának viszont kezd leáldozni.

Bár a koronavírus ősz óta töröl minden programot, az iskolai és óvodai farsangról a legtöbb helyen nem mondtak le. És nem­­csak azért, mert az ilyen bu­­likon a kötelező maszkviselés új és élvezhető értelmet nyer, hanem azért is, mert a gyerekeknek ez az egyik kedvenc ünnepe, és ezt nem akarják tő­­­lük elvenni.

Rögtönzött közvélemény-kutatásunk alapján, amelyet egy édesanyákat tömörítő fórumban végeztünk, az derült ki, hogy az intézmények jelentős többségében megtartják a farsangot.

A szülők sehol nem lehetnek jelen, az általános vélekedés azonban az, hogy az így még mindig jobb, mint ha egyáltalán nem tartanák meg.

Az iskolákban osztályonként, az óvodákban és bölcsődékben csoportonként buliznak a gyerekek, nincs tehát össznépi felvonulás, a lényeg azonban megmaradt: néhány órára szuperhősökké, tündérekké vagy rajzfilm­figurákká válhatnak a kicsik. Ennek megfelelően a jelmezkölcsönzők forgalma sem zuhant be, bár csökkent az előző évekhez képest.

A gyerekek már buliznak, a felnőttek kivárnak

– Féltem nagyon az idei évtől, de egyelőre úgy tűnik, alaptalanul – mondta Borák Betti, a Shanti jelmezkölcsönző tu­­lajdonosa. Mint mesélte, a ko­­­­rábbi évek forgalmának nagyjából nyolcvan százaléka most is megvan, bár a szezon még csak most kezd indulni, így messzemenő következte­téseket egyelőre nem lehet le­­vonni.

Bízik abban, hogy a hónap végén, ha csökkentett létszámmal is, de beindulnak a felnőttbulik is, ahogyan a korábbi években. Egy másik kölcsönzőben azonban ezzel már nem is mernek számolni.

A 20 éve üzemelő Játékdzsungelben idén egyelőre a korábbi forgalom alig felével kénytelenek beérni.

– Felnőttbulik egyáltalán nincsenek, ez hatalmas érvágás nekünk. Gyerekjelmezeket pedig egyre több helyen lehet kapni, amelyek hiába rossz minőségűek, az áruk vonzó lehet – elemezgette a visszaesés okait Jakucs László tulajdonos.

Már a bölcsisek is beöltöznek

Ugyanakkor új jelenség, hogy egyre több bölcsődésnek ke­resnek a szüleik jelmezt, apró méretű ru­­hákra korábban szinte egyáltalán nem volt igény.

– Persze amikor már eb­­ben a korosztályban is olyan extrém elképzelések vannak, amelyeket nem is gondoltunk volna, nem mindig tudjuk kielégíteni az igényeket a 2000 darabos jelmezkészlet ellenére sem – tette hozzá.

Harry Potter az új kedvenc

A fiúk egyébként továbbra is rendőrök, tűzoltók, mentősök, szuperhősök vagy számítógépes játékok szereplői szeretnének leginkább lenni, a lányoknál szintén a szuperhősnők, illetve a hercegnők a legnagyobb sztárok. Úgy tűnik, Elzának idén talán leáldozik, a Jégvarázs-korszak a végéhez közeledik, a Star Wars és Pókember azonban még tartja magát a népszerűségi lista élén.

Az idei év nagy újdonsága a Harry Potter-karakterek felfedezése, ezekből rengeteget kölcsönöznek most lányok és fiúk egyaránt.