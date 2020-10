Megyei matrica vásárlási tervek 2021-re

Hamarosan itt az év vége, lassan már elkezdhetjük megtervezni a jövő évi költségeket, már ami az autópálya használatot illeti. Elmondjuk, melyek azok a matrica típusok, amiket érdemes már év elején megvenni.

Tervezzünk kalkulátorral

Ha már tervezni kell, akkor könnyítsük meg a saját dolgunkat, és használjunk hozzá segédeszközöket. A megyei matrica kalkulátor pontosan meg tudja határozni, hogy egy adott útvonalon pontosan hány megyét érintünk, ha autópályán haladunk, és ehhez pontosan hány darab megyei matricára lesz szükségünk.

Érdemes azért persze megnézni alternatív útvonalakat is, amelyek nem visznek fel az autópályára, de ilyenkor mindig mérlegeljük az időt, mint tényezőt. Lehet, hogy találhatunk olcsóbb útvonalat, de szinte garantált, hogy az hosszabb is lesz.

Gondoljunk át tehát, hogy a következő évben mikor, mennyit és hova fogunk autózni. Ha nem mozdulunk ki a megyéből, de annak rendszeresen szeretnénk használni a fizetős útszakaszait, akkor mindenképp vásároljunk megyei matricát. Vagy, ha eddig eszünkbe sem jutott a fizetős úton haladni, akkor mérlegeljünk, hogy nem érné-e meg arrafelé autózni mindössze évi pár ezer forintét.

A megyei matrica

A 2020-as évben a megyei matrica ára egy megyére 5 000 Ft a D1 járműkategóriában. A D2 kategóriában 10 000 Ft, B2 kategóriában 20 000 Ft, míg U kategóriában szintén 5 000 Ft-ba kerül. A megyei matrica a vásárlás időpontjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig érvényes.

Megyei matricát elővételben is vásárolhatunk, erre december 1-étől van lehetőség, azonban arról még nincs információ, hogy mennyibe fog kerülni jövőre, vagy hogy egyáltalán változik-e az ára 2021-ben.

További matrica típusok

Ha a megyei matrica tervező szerint több matricát is meg kéne vennünk a kalkulált útvonalra, akkor gondoljuk át a fizetős útszakaszokon történő autózások gyakoriságát is. Van az a pont, vagy is összeg, amikor például a havi vagy éves autópálya matrica jobban megéri, mint a sok megyei matrica együttvéve. Ha az utazások csak egy-két hónapra korlátozódnak, akkor lehet, hogy a havi matricával jobban járunk.

A D1 díjkategóriában a 10 napos (heti) matrica ára 3 500 Ft, a havi 4 780 Ft, az éves pedig 42 980 Ft-ba fog kerülni. A megyei (egy megyére érvényes) matrica éves díja továbbra is 5 000 Ft.

D2 díjkategóriában az árak így alakulnak: 10 napos (heti) matrica ára 7 000 Ft, a havi 9 560 Ft, az éves pedig 42 980 Ft-ba fog kerülni. A megyei (egy megyére érvényes) matrica éves díja továbbra is 10 000 Ft. Ezekre az összegekre is jön még egy tranzakciós költség.

(PR)