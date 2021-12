Melyik helyiségben milyen szőnyeg az ideális?

Az otthonunk – a munkahelyünk mellett – az életünk legfontosabb színtere, hiszen a legtöbb időt itt töltjük. Ezért nagyon fontos, hogy az minden elemében megfeleljen az elvárásainknak és az ízlésünknek. Ez nem csupán azt jelenti, hogy funkciójában lássa el a feladatát, hanem azt is, hogy valóban otthon tudjon lenni. Ebben pedig leginkább a kiegészítők tudnak segítségünkre lenni, amelyek alapvetően befolyásolják egy lakás hangulatát. Fontos, hogy az otthoni dekor harmóniát teremtsen, ebben pedig óriási szerepük van a különféle lakástextíliáknak, mint például a függöny vagy a szőnyeg.

Mi a szőnyeg szerepe?

Nem túlzás azt állítani, hogy a szőnyegek több évezred óta meghatározó szerepet töltenek be az életünkben, hiszen már az i. e. 2. évezredből is vannak olyan feljegyzések, amelyek a szőnyegszövés művészetét mutatják be. A szőnyeg alapvető funkciója – ami a padló vagy a falak fedésére szolgál – azóta mit sem változott, azonban az évezredek során újakkal bővült.

Egy modern otthonban a szőnyeg már nem csupán egy funkcionális berendezési darab, hanem dizájnelem is. Egy nagyméretű szőnyeg meghatározza az adott helyiség hangulatát. A szőnyeg elsődleges szerepe még most is az eltakarás, ugyanakkor biztonságot és kényelmet is nyújt, és térelválasztásra is kiválóan használható.

Melyik helyiségbe milyen szőnyeg illik?

Szőnyeget gyakorlatilag a lakás bármely pontján elhelyezhetünk. Gondoljunk csak a bejárati ajtó előtti lábtörlő szőnyegre, a nappali nagyméretű szőnyegére, a gyerekszoba játékos szőnyegére vagy a fürdőszoba puha szőnyegére. Mivel ahány helyiség, annyi elvárás, ezért megnézzük, hogy az egyes szőnyegeknek milyen igényeknek kell megfelelniük.

Lehet, hogy nem is gondolnánk, de az előszobaszőnyeg ugyanolyan meghatározó, mint a nappali szőnyege. Aki először belép az otthonunkba, ezzel találkozik, ezért fontos, hogy már ez is harmóniát sugározzon. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról a tényről sem, hogy az előszobaszőnyeg komoly igénybevételnek van kitéve: cipővel megyünk át rajta, rácsöpög a víz az esernyőről stb. Ezért az előszobaszőnyeg legyen strapabíró, könnyen tisztítható és lehetőleg sötét színű. Jól illenek ide a rongyszőnyegek vagy a futószőnyegek is.

A nappali a lakásunk központi eleme, ezért természetesen az itt található szőnyeg is meghatározó. Elengedhetetlen, hogy a nappali szőnyege stílusában és színében is harmonizáljon a falakkal és a bútorokkal, ugyanakkor legyen strapabíró és könnyen tisztítható is, hiszen itt tartózkodunk a legtöbbet. Egy nagyméretű szőnyeg uralja a teret, ezért fontos, hogy mutatós darabot válasszunk ide.

A hálószobaszőnyeg amiatt igazán fontos, mert este ez az utolsó, reggel pedig ez az első, amit a lábunk érint. Éppen ezért legyen puha, tehát egy hosszú szálú szőnyeg ideális választás. Lehet világosabb színű és kicsit kényesebb is, ugyanis itt nincs olyan igénybevételnek kitéve, mint a lakás többi helyiségében.

Elengedhetetlen, hogy jó minőségű szőnyeget válasszunk a fürdőszobába is, hiszen a pára és a víz miatt a penész melegágya lehet a helyiség. A fürdőben nagyon fontos, hogy csúszásmentes legyen a szőnyeg hátrésze, hogy elkerüljük a baleseteket. A fürdőszobaszőnyeg olyan anyagból készüljön, ami könnyen szárad.

A gyerekszoba szőnyege szintén fontos kérdés. A gyerekek nagyon sokat játszanak a földön, ezért gyerekszobába puha, meleg, vidám darabot válasszunk, amely könnyen tisztítható és kellően strapabíró.

Hogyan érdemes kiválasztani a szőnyegeket?

Amikor szőnyeget választunk, alapvetően azt kell szem előtt tartanunk, hogy mi lesz a célja, illetve azt, hogy a lakáson belül hova is kerül majd. Hiszen másmilyen szőnyeg kell a fürdőszobába, a nappaliba vagy a gyerekszobába. Fontos, hogy a szőnyeg megfeleljen az ízlésünknek, és összhangban legyen a fal színével, valamint a többi kiegészítővel is. Emellett azonban a következő szempontokat is érdemes figyelembe venni:

legyen könnyen tisztítható,

ne szöszölődjön,

a színe és a minősége is legyen tartós,

legyen puha,

biztosítson megfelelő hő- és hangszigetelést.

A szőnyeget több ezer éve ismerjük és használjuk a padló fedésére. Ma azonban már nem csupán annyi szerepe van, hogy letakarjuk vele a padlót. A szőnyeg az otthonunk díszítőelemévé vált, amely nagyban meghatározza az adott helyiség hangulatát. A szőnyeg tulajdonképpen egyike azon berendezési tárgyaknak, amelynek köszönhetően a lakásból otthon lesz. Ezért fontos, hogy mindig olyan darabot válasszunk, amely megy a szoba és a bútorok színéhez, hangulatához, ugyanakkor a funkcióját is maximálisan betölti.