Mire érdemes költeni a lottó nyereményt?

A lottó ötös egy páratlan nyeremény, nem is csoda, hogy hazánkban több millióan játszanak hetente. Persze nem nyerheti meg mindenki, de valaki mindig elviszi a csillagászati összegű nyereményt, miért ne lehetnénk mi azok? Aki lottózik, szinte biztos, hogy végiggondolta, hogy mit tenne, ha ő lenne az a szerencsés, akinek a számait kisorsolják.

Kifizetnénk az összes tartozásunkat, vennénk egy házat, új autó magunknak és/vagy a családtagjainknak, hatalmas külföldi nyaralásokra fizetnénk be, felújítanánk a ruhatárunkat, megvennénk az összes könyvet, amire valaha vágytunk, sőt, még jótékonykodnánk is.

Ez így persze nagyon jól hangzik, de a helyzet az, hogy bár hatalmas összegről van szó, ilyen tervek mellett ez a nyeremény sem fog tovább tartani 5-10 évnél. Pedig, ha egy ekkora lehetőség hullik az ölünkbe, mindenképp érdemes jól kihasználni, hogy ne csak pár évig, hanem életünk végéig kitartson a szerencsénk. Ehhez viszont arra van szükség, hogy pontosan megtervezzük, mire érdemes költeni és mire nem. Abban is biztosak lehetünk, hogy az összes „jó” barátunk megjelenik, és szeretne részesedni a szerencsékből.

Változtassuk meg az életünket!

Az ötöslottó főnyereménye jó lehetőséget kínálhat arra, hogy valóban változtassunk az életünkön. Természetesen ilyenkor érdemes azonban a dogokban gondolkodni, amikre mindig is vágytunk: új autó, saját lakás vagy ház, esetleg az adósságaink rendezése, vagy a rokonaink megsegítése, esetleg a vállalkozásunk felfuttatása. Azt azonban mindig érdemes szem előtt tartani, hogy a pénz nem tart örökké, és még ha be is fektetjük, akkor sem fog olyan sokat kamatozni, hogy életünk végig élhessünk belőle.

Persze váltsuk valóra azokat a terveinket, amik hosszú távon jó döntésnek bizonyulnak, és segítsünk a barátoknak, rokonoknak, de ne ész nélkül tegyük. Mindig vegyük számításba a kockázatokat, és ha adunk is belőle ismerősöknek, mindenképp határozzuk meg a feltételeket, esetleg kössünk szerződést. Emellett a vágyak megvalósítását is mérlegeljük. Nem arról van szó, hogy egy ekkora összeggel a bankszámlánkon ne utazgassunk, hanem inkább arról, hogy a jövőbeni utazásokat, álmokat, célokat is alapozzuk meg.

A lottó ötöst ne csak költsük, fektessük be!

Ahhoz, hogy a ötös lottó valóban főnyeremény legyen az életünkben, érdemes befektetésekben gondolkodni. A Pénzkalauz összeszedett pár olyan tanácsot, amit érdemes megfogadni, ha nyerünk. Az első, amit mindenképp célszerű megtenni, hogy a nyereményt lekötjük valamilyen jól kamatozó banki konstrukcióban, esetleg több részletben, eltérő futamidőkre. Ezen túl azt is érdemes meghatározni, hogy mekkora összeget szeretnénk belőle havonta elkölteni. Ezt érdemes maximalizálni, belekalkulálva az esetleges utazásokat, de a megélhetési költségeket is.

Legjobban azonban akkor járunk, ha valamilyen vállalkozást építünk fel ebből az összegből, valami olyat, amit szívesen csinálunk, és hosszú távon is garantálja, hogyha elfogy a nyeremény, ugyanazon az életszínvonalon élhetünk tovább. A lottó ötös nagy nyeremény, akár mi is megnyerhetjük, de ha valóban nyeri szeretnénk rajta, mindenképp célszerű alaposan megfontolni, mire is költjük el.