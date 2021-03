Mire kerestek rá legtöbbet a gyerekek az interneten?

Nem egymással találkoztak az elmúlt télen az iskolások, hanem a neten töltötték szabadidejük jó részét a Covid19 miatt. A Kaspersky Lab készített egy felmérést, mire kerestek rá a fiatal korú felhasználók ez idő alatt.

A korlátozások ellenére elég jól elfoglalták magukat az interneten a gyerekek a 2020/2021-es téli szünet alatt. Sok helyen elmaradtak az ünnepi programok, így a világhálón kapcsolódott ki rengeteg gyermek és iskolás.

A szakemberek a Kaspersky Safe Kids felhasználóitól a december 20. és január 10. közötti időszakban érkezett keresési kérések elemzésével állapították meg, mivel ellensúlyozták a gyerekek a szabadban eltöltött idő hiányát. A metaadatokat önként adták meg a felhasználók, ezeket teljesen személytelenítették. Legtöbbször a YouTube-hoz érkeztek a keresési kérések, a videójátékokhoz, fordítóprogramokhoz, kommunikációs platformokhoz és a zenéhez kapcsolódtak.

A YouTube-on a legtöbbször videójátékokra kerestek rá a gyerekek (37%). A keresések a streamerek csa­­tornáira (39%), és a népszerű játékokat, például a Minecraftot streamelők csatornáira (19%) irányultak. Ezenkívül rengeteg, alapvetően mo­­bilos játékra kerestek rá. Ilyen volt az Among Us, a Brawl Stars, valamint egy videósztori-létrehozó program is nagy népszerűségnek örvendett.

A második legjelentősebb keresési kategória a YouTube-­­on (21%) konkrét bloggerekhez vagy csatornákhoz kapcsolódott.

Igyekezzünk egy biztonságos, kreatív és építő jellegű digitális környezet kialakítására. A csináld magad téma például igen népszerű lett a gyerekek körében. Ezt az is alátámasztja, hogy a következő három csatornára kerestek rá a legtöbbször: 5-Minute Crafts, 123 GO! és Troom Troom.

A harmadik legnépszerűbb keresési kategória a YouTube-­­on a zene volt.

A zenészek és bloggerek mellett a gyerekek más híres emberekre is rá­­kerestek. A legtöbb keresési kérés az Egyesült Államok 45. elnökére, Donald Trumpra érkezett, aki ezzel minden más, szintén sok keresési találatot kapó hírességet – például Emma Watson színésznőt és Elon Musk vállalkozót – is maga mögé utasított.

A másik nagy sikert a TikTok videómegosztó érte el, amely több mint 150 országban havi 800 millió aktív felhasználóval bír. Idén télen a gyerekek a „TikTok mashup”-ra, bizonyos TikTok-videósokra, valamint arra kerestek rá, hogy „hogyan lehet kikapcsolni a korlátozott módot a TikTokon”.

Emellett a legnépszerűbb ki­hívás a „Bírd ki nevetés nélkül” (Try not to laugh) volt.

„A csináld magad tartalmak népszerűsége azt mutatja, hogy a gyerekek még mindig szeretnek barkácsolni és kézműveskedni, a Gacha Life iránti lelkesedés pedig előhozza a történetmesélés és a rajzolás iránti vágyat. A TikTok videók készítésére ösztönzi a gyerekeket, rengetegen csinálnak kreatív videókat. A koreai popsztárok pedig azért népszerűek, mert a videóklipjeikből táncolni tanulnak. A gyerekek, akik már nem is ismerik a videójátékok, a YouTube és az üzenetküldő alkalmazások nélküli világot, a jelek szerint tudják, hogyan kell elfoglalniuk magukat egy világjárvány közepette. Rengeteg olyan on­­line elfoglaltságot találnak maguknak, amivel otthonukban is tudnak mozogni, és élvezik azt. Mi, felnőttek is tanulhatnánk tőlük” – mondta Anna Larkina, a Kaspersky web­­tartalom-elemzője.

Megfelelő digitális környezet

Az online világban otthon vannak gyermekeink, és nem fogjuk tudni a veszélyeitől teljesen megvédeni. Ha már ez a helyzet, inkább arra törekedjünk, hogy a helyes használatra buzdítsuk a gyerekeket. Bátorítsuk őket, hogy kreativitásukat va­lamilyen digitális formában fejezzék ki. Legyen az táncos játék, értelmes videós kihívás vagy digitális művészet, online sport.

Meg kell tanítani a gyerekeknek azt is, hogyan tegyék biztonságossá online fiókjaikat. Több applikációnak, így a fent említett TikToknak is van szülői felügyelet funkciója, így ha gyermekünk még túl kicsi, mi is tudunk rájuk vigyázni.

Igyekezzünk egy biztonságos, kreatív és építő jellegű di­­gitális környezet kialakítására nemcsak gyermekeink, de saját magunk számára is. És ne feledjük, sokszor krea­­­tívabbak a fiatalok, mint mi magunk. Ahogy Anna Lar­ki­nát idéztük feljebb a gyerekekről: