Ez a mosoly szebbé teheti az emberek napját

Kevés mosolygós embert látni mostanában a szegedi Mars té­­ri piac nagycsarnokában, de így van ez mindenütt, hivatalban, munkahelyen, boltban, közterületen, az egész országban.

Egyrészt nincs feltétlenül okunk a vidámságra, a járvány ugyanis nem akar enyhülni, másrészt nem is látszik az arcunk az orrot is eltakaró maszk miatt. Persze azért a szem is tud derülni.

Herédi Aranka a maga módján próbál mosolyt csalni az em­­berek arcára, mégpedig mo­­­­solygós savanyúsággal. Az ásotthalmi őstermelő csípős cseresznyepaprikát töltött meg édes káposztával, és azt tette egy kis üvegbe, arcot formázva kínálja magát az asztalon a télire eltett saját termés.

Ha így haladunk a járvánnyal, el kell gondolkozni azon, hogy a mosolygós mellett maszkost is készítsek

– mondta, amikor fotós kollégámmal kérdeztük.

Más vidám almát árult a Mars téren, a gyümölcsöt úgy érlelte meg a nap, hogy egy részét mosolyt mintázó címke takarta, amit szüret után egyszerűen levett róla a soltvadkerti gazda. Olcsó poén lenne, ha azt írnánk, hogy az ára az arcunkra fagyasztotta a mosolyt – 300 forintba került egy darab. Ha nagyon keresi valaki, zárás előtt ennyiért egy kilót is talál piacon, igaz, a szebbjét közel a duplájáért is kínálják.