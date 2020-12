Naptárral gyűjtenek adományokat Makón

Elkészültek az Angyalsóhaj Alapítvány asztali naptárai, amelyekkel azokat ajándékozzák meg, akik legalább ezer fo­­rinttal csatlakoznak karácsonyi jótékonysági akciójukhoz – tájékoztatott Varga Márta, a civil szervezet kuratóriumának kommunikációért felelős tagja.

A naptár az alapítvány idei legszebb pillanatait mutatja be, a fotók az Erzsébet házban tartott nyári táborokban készültek.

Tegnap délelőtt a kuratórium egy másik tagjával, Jeszenszky Diánával húsz makói üzletbe vitték ki adománygyűjtő dobozaikat, illetve a naptárakat. Az első hely a Figyi kávézó volt, ahol tárgyi adományokat, azaz játékokat, könyveket, édességeket, élelmiszereket és ruhákat is fogadnak. Mint láttuk, ezek szépen gyűlnek.

Az Angyalsóhaj a pénzbeni adományokat december 18-áig várja. A karácsonyi ajándéko­kat az Egyesített Népjóléti In­tézmény ajánlásai alapján most elsősorban olyan családokhoz juttatják el, amelyek a járványveszély miatt kerültek nehéz helyzetbe. Ezek felmérése je­lenleg is zajlik. Varga Márta em­­lékeztetett rá, a korábbi években 20-25 családot ajándékoztak meg – legalább ennyit most is szeretnének.

A tárgyi adományokat ózonnal fertőtlenítik és házhoz is viszik az alapítvány tagjai.