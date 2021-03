Nem csak sonka és tojás kerülhet a húsvéti asztalra

Nem csak a klasszikus fogásokkal lehet készülni húsvétra: a sonka és tojás mellett egyre többen készíttetnek látványos tálakat is az ünnepi asztalra. Bizonyos fogásokkal házi körülmények között nem érdemes pepecselni, de aki házias ízekre vágyik, megtalálhatja azokat az egyszerű fogásokat is, amelyekből otthoni körülmények között is dekoratív kompozíciót lehet összeállítani.

Sonka, tojás, kalács, torma, retek és újhagyma – évtizedek óta ez a klasszikus húsvéti menü a legtöbb családban.

Az utóbbi években azonban a főzőműsoroknak és a sorra nyíló magas színvonalú vendéglátóhelyeknek köszönhetően egyre nagyobb az igény arra, hogy az ünnepi asztalon ne csak klasszikus, hanem mo­­dern fogások is helyet kapjanak, az ezekből összeállított kompozíció pedig dísze is lehessen annak. Így kerültek olyan látványosabb ételek is a köztudatba, mint a kaszinótojás, a sonka- vagy sajttekercs, illetve a különböző saláták, amelyekkel tovább lehet színesíteni az otthoni hidegtálat. Ezek elkészítése azonban már jóval időigényesebb, és még mindig nem közelíti meg az éttermi hidegtálak látványvilágát. Egyre többen döntenek ezért úgy, hogy akár az otthoni fogások kiegészítéseként, akár azok helyett profik által összeállított tálakat raknak az ünnepi asztalra.

Egyre kevesebben szeretnek pepecselni

– Volt egy időszak, 4-5 éve, amikor rengetegen kezdtek el rendelni hidegtálakat.

Aztán ez valahogy megváltozott: az utóbbi időben már divat lett elutazni, és a hosszú hétvégét szállodában tölteni, így az otthoni húsvéti étkezés kezdett háttérbe szorulni – mesélt az elmúlt időszak tapasztalatairól Rácz György, a SZOTE Ételbár tulajdonosa. A koronavírus ta­­valyi megjelenése azonban újra megváltoztatta a helyzetet: immár a második húsvétot töltjük otthonainkban. Ez pedig is­­mét fellendítette a hidegtálak iránti érdeklődést.

– Egy sonkát vagy tojást természetesen mindenki megfőz otthon magának, a munkásabb fogásokkal azonban nem so­­kan szeretnek ma már pepecselni. Egyrészt mert a fiataloknak nincs is rá idejük, másrészt nem is olyan világot élünk már, amikor ezek elkészítését megtanítják nekik az idősebb családtagok. Ezért a hidegtálakon elsősorban olyasmik vannak, amiket otthoni körülmények között nehéz vagy költséges lenne előállítani – magyarázta Rácz György. Példaként említette a különböző, zöldségekkel vagy gyümölcsökkel töltött és göngyölt húsokat, a libamájfelfújtat, de még a kaszinótojást is, mivel a töltelékéhez több to­­jást kell megfőzni, mint ahányat végül a mustárral és vajjal kikevert főtt sárgájából be lehet tölteni.

– Ma már a legtöbben úgy gondolják, praktikusabb kifizetni az éttermi minőségű hi­­degtál árát, mint fél napokat a konyhában tölteni, illetve be­­vásárolni azt a rengeteg alapanyagot, amelyeknek aztán csak a töredékét tudják felhasználni. Nem beszélve arról, hogy egy nagyobb főzés után a készítőnek általában már nincs is étvágya enni, annyira tele lett az illatokkal

– tette hozzá az étteremvezető.

Házias összetevőkből is lehet látványos tál

Természetesen akinek van ideje, és a házias ízeket kedveli, maga is tud látványos tálakat összerakni. Ezen helyet kaphat akár egy egyszerű, mégis mindenki által kedvel fasírtgolyó úgyanúgy, mint mondjuk a sült kolbász. – A sajttekercs is egy látványos elem lehet, amely már a mo­dern megjelenést is garantálni tudja. Ennek elkészítéséhez ugyan már kell egy kis jártasság, hiszen a sajtot meg kell olvasztani, majd ilyen állapo­tában kinyújtani, mielőtt be­­töltve feltekerjük, de kis gyakorlással ez is megtanulható – magyarázta Rácz György.

A látványos ünnepi tál titka, hogy – bármi is van rajta – megfelelően legyen összeállítva. – A kompozíció úgy mutat jól, ha fel­­felé építkezünk.

Alulra, egyfajta alapként célszerű olyan salátát tenni, amely stabilan tartja az építményt, és kicsit meg is emeli: egy majonézes burgonyasaláta például tökéletes erre a fel­adatra. Erre pedig úgy kell felpakolni a húsokat és kiegészítőket, hogy mindegyik látszódjon, és könnyen hozzá lehessen férni. Ha pedig egy kis aszpikkal a végén meg is locsoljuk, különleges, fényes hatást adhatunk a húsvéti tálnak – magyarázta a szakember.

A kiegészítőkről se feledkezzünk meg

Természetesen húsvétkor nem csak hidegtál kerülhet az asztalra. Bármilyen furcsa, ilyenkor is nagy sláger a halászlé, illetve a töltött káposzta, de sokan sütnek bárányt is. Az ünnep pedig a legtöbb családban nem múlhat el desszert nélkül. A legnagyobb klasszikus e tekintetben a répatorta, illetve az ünnepi kalácsok vagy kuglófok, amelyeket cso­­koládéval, mandulával, de akár kandírozott gyümölccsel is lehet színesíteni. Koccintani pedig stílusosan tojáslikőrrel a legaktuálisabb, amelyet szintén nagyon egyszerű házilag elkészíteni.

Nem mindegy az sem, az ételek hova kerülnek: az ünnep fényét nagyban tudja emelni egy alkalomhoz illő terítő vagy étkészlet, de akár csak egy szalvéta is. Ma már számos kiegészítő elérhető a húsvéti mintás tányéroktól az alkalmi asztaldíszekig, de egy csokor virág vagy néhány ág barka is sokat tud dobni a hangulaton, ha egyetlen nap kedvéért nem tudunk vagy nem akarunk kü­­lön kiegészítőket vásárolni.

Bármit is eszünk tehát húsvétkor – házit vagy éttermit, egyszerűt vagy modern fogásokat –, néhány apró trükkel ünnepivé tudjuk tenni. És persze meghitté is azzal, ha egy asztalnál ülve, közösen fo­­gyasztja el az egész család.

