Nem csupán a test sanyargatásával van lehetőségünk fogyni

Az elhízás fő oka Tomán Szabina szerint a nem megfelelő táplálkozás és a mozgásszegény életmód. A modellből lett üzletasszony szegedi előadásán beszélt arról, hogyan lehet súlyt veszíteni a test sanyargatása nélkül és hogyan lehet beilleszteni a mozgást a mindennapokba anélkül, hogy kilépnénk a komfortzónánkból.

egészségTomán Szabina modellből lett sikeres üzletasszony, akinek legismertebb vállalkozása jelenleg egy több országra kiterjedő hálózat, melyben diétás termékeket és egy hozzá kapcsolódó szakértői hátteret kínál. Nemrégiben Szegeden beszélt arról, mit jelent számára az életmódváltás és miért tartja fontosnak, hogy ennek egyre több ember szükségét érezze.

A modell is küzdött súlyproblémákkal

– A családom mindig túlsúllyal küzdött, hiszen szeretünk jókat enni – kezdte történetét. Amikor a terhesség után rajtam is fent maradt plusz 30 kiló, elkezdtem szakmai szemmel nézni, vajon mit tehetnék ez ellen. Szerettem volna megtartani a vasárnapi ebédeket, ugyanakkor fogyni is. Rengeteget olvastam a témában és mindezt a saját tapasztalataimmal kiegészítve ki is alakult az én, fehérjediétán alapuló módszerem. Később már a barátaim is velem fogytak, és végül úgy döntöttem, akkor alapítok erre egy vállalkozást – mesélte. Hozzátette: nem akarja senki éltét megváltoztatni, azt viszont szeretné, ha a módszerével minél többen akarnának változtatni.

Tomán Szabina hangsúlyozta, bár a legtöbben nem megfelelő megjelenésük miatt kezdenek fogyókúrázni, az elhízás nem elsősorban esztétikai probléma. – Hazánkban él mintegy 300 ezer ember, aki már járni sem tud a túlsúlyától. De rengeteg a kevésbé extrémen elhízott, viszont szintén túlsúlyos ember is. És ami a nagyobb baj, hogy ez már a gyerekek körében is jellemző. Az ő esetükben egyébként nagyon fontos az is, hogy milyen példát látnak maguk előtt. Hogy egy személyes történetet is elmeséljek, nemrégiben találtam egy cukros üdítőt a 14 éves lányom táskájában. Nyilván tudtam, hogy eljön az az idő, amikor már magának vásárol a boltban és nem lesz teljes kontrollom afelett, mit eszik, mégis nagyon rosszul esett. Amikor rákérdeztem, azt mondta, tudta, hogy ki fogok borulni, de örüljek neki, hogy ezt vette, mert a többi barátnője energiaitalt ivott. Ekkor jöttem rá, hogy mégsem volt hiábavaló a sok évnyi példamutatás – mosolygott.

Nem érdemes sanyargatni a testet

Tomán Szabina bajnak tartja, ha valaki csak azért vág bele a fogyókúrába, mert nem fér bele a ruhájába. Ebből lesz ugyanis szerinte az, hogy minden módszert kipróbál, majd pár nap után abbahagyja és mindent ugyanúgy folytat, mint korábban.

– Abban is kár reménykedni, hogy megeszünk egy terméket, és az minden problémánkat megoldja. Ugyanakkor az sem megoldás, ha egy nő beletörődik, hogy már nem lehet csinos, zsákruhákba bújik és soha többé nem vesz fel bikinit, hiszen a tüske mindig benne marad – tette hozzá.

A túlsúly fő oka Tomán Szabina szerint a helytelen életmód. Ennek pedig egyik sarokköve a nem megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék bevitele.

– Az nem megoldás, hogy egész nap nem eszünk, és aztán este kiesszük a hűtőt. Ahogy az sem, amit annak idején én csináltam: ettem mindent, amit csak megkívántam, aztán pedig bűntudatot éreztem. Az étel sokak számára lelki simogatás: a csokival vagy a szénhidrátbombákkal magunkat jutalmazzuk. Ezt azonban úgy is meg lehet valósítani, hogy közben megfelelő maradjon az étrendünk. Nem hiszek a test sanyargatásában, hiszen ha valamilyen tápanyagot nem adunk a szervezetnek, az nem vezet eredményre. A titok itt is a minőségben rejlik: jó zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat kell bevinni rendszeres, napi 5 alkalomból álló, minőségi táplálkozással – hangsúlyozta.

A mozgáshoz nem kell méregdrága kondibérlet

Az étkezés persze nem minden, fontos a mozgás is.

– A mai világban ez egyre kevesebb szerepet kap az életünkben, hiszen autóval megyünk mindenhova és ülőmunkát végzünk. Így pedig a zsírtól is egyre nehezebb megszabadulni. A mozgás egyébként amellett, hogy gyorsítja az anyagcserét, fiatalít, karban tart és még az agy is jobban működik tőle. Érdemes tehát megtalálni azt a formát, ami nem okoz szenvedést, és ehhez nem feltétlenül kell bérletet venni a legmenőbb edzőterembe. Ha már kimegyünk a kertbe kicsit focizni a gyerekkel, azzal is sokat tehetünk egészségünkért – hívta fel a figyelmet.

Az egykori modell elárulta: a genetikával alapvetően nehéz felvenni a versenyt: egy alma vagy körte alakú nő például soha nem lesz manökenalkat, 40 éves kor felett pedig el kell fogadni, hogy sokkal nehezebben tüntethetők el a felesleges kilók. Ettől függetlenül elárult pár praktikát, melyek azoknak is segíthetnek, akik még nem érzik készen magukat egy komplett életmódváltásra. Egy teljesen hétköznapi tanáccsal kezdte: aki fogyni szeretne, mostantól igyon naponta 2 pohár vízzel többet, mint eddig.

– Ez nem kerül pénzbe, viszont sokat jelent. Hidratáltabb lesz a bőr és az étvágy is csökken. Hasonlóan jó kezdés lehet az is, ha egy megállóval hamarabb leszáll a buszról vagy nem megy mindenhova autóval. Az életmódváltást tehát el lehet kezdeni olyan apróságokkal is, amik még bőven a komfortzónánkon belüli módosításokat jelentenek. Aki pedig rászánta magát, hogy véglegesen új, egészségesebb irányt szabjon az életének, keressen fel szakembert, hiszen ők azok, akik valóban hitelesen és hozzáértően tudnak segítséget nyújtani.

