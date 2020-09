Nem látta még ilyen szépnek az ópusztaszeri templomot – Fotók

A kívül-belül teljesen megújult, 95 éves, ópusztaszeri Magyarok Nagyasszonya-templomot október 4-én, vasárnap a búcsúhoz kapcsolódva áldják meg. Kiss-Rigó László püspöki szentmisét tart.

– A tervek szerint a múlt hónap elején megtörtént a műszaki átadás és augusztus 16-án volt az első mise a teljesen megújult ópusztaszeri Magyarok Nagyasszonya-templomban – közölte érdeklődésünkre Antal Imre plébános. Az idén 95 éves kegyhelyre ráfért a rekonstrukció, hiszen legutóbb 2002-ben esett át kisebb-nagyobb felújításon.

Az épület külső-belső szigetelést kapott, a falakat kívül-belül lefestették, burkolatot cseréltek, modern, biztonságos járólapokat tettek le. Az elhasználódott padokat is felújították – fűtöttek lettek –, a sekrestyét és a szentélyt pedig padlófűtés teszi komfortosabbá. A villamos hálózatot is korszerűsítették, új csillárokat és világítótesteket kapott a templom. A környezetvédelemre is figyeltek: napelemes rendszert építettek ki, ami környezetbarát és takarékos megoldás.

A munkák során a mozgáskorlátozottakra is gondoltak, a bejáratot akadálymentesítették, így számukra is kényelmesen megközelíthető az épület – sorolta Imre atya. A helyi és a környékbeli hívek – mint már írtuk – a misék során láthatták a változásokat és találkozhattak a kényelmüket szolgáló fejlesztésekkel.

– Bár a kegyhelyet már több mint egy hónapja újra használjuk, megáldása a templomi búcsúhoz kapcsolódva október 4-én, vasárnap 10 órától lesz, melyen Kiss-Rigó László püspöki szentmisét tart – mondta Antal Imre. Az eseményen, az előzetes információk szerint, jelen lesz Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, országgyűlési képviselő és Soltész Miklós, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.