Nyáklapból és unicumos üvegből is készülhet ékszer – Galéria

Meglepő tárgyakból készít ékszereket a Szegeden élő Varga Eszter: alapanyagainak nagy részét más habozás nélkül kidobja. Amikor nála jártunk, egy nyáklapon dolgozott, de unicumos flakon, fülhallgató is alakult már át a kezei között.

Kérlek, hasznosíts újra! – ez olvasható angolul a kupakon, ami fülbevalóvá alakult át a Szegeden élő Varga Eszter kezében. A felirat a védjegye is lehetne, mert az alapanyagai mind valami másra szolgáltak eredetileg. A hulladékunk több mint fele jó lehet még valamire: ez a környezetbarát szemlélet tükröződik vissza Eszter ékszereiben is. Az alkotást paracord kötél csomózással kezdte öt évvel ezelőtt, amikor spanyol nyelvű call centeresként voltak üresjáratai a hívásokra várva.

A kapcsokon, alapokon kívül, amiket kreatív boltokban szerez be, arra törekszik, hogy az ékszerek minden részlete újrahasznosított legyen.

Amikor nála jártunk, éppen egy piros nyáklapon dolgozott.

– Először természetes anyaggal simára maratom a felületét – beszélt a folyamatról: utána vágja formára a nyáklapot. Az eszköztárba tartozik az úgynevezett cigányfúró, amivel lyukaszt, fogókra, ragasztóra, esetenként le­mezvágóra is szükség lehet – na meg védőszemüvegre.

– Vitaminos dobozból is lehet fülbevaló – mutatta egy új alkotását. A nagy, rezes színű lapok Szaffi ékszerére emlékeztetnek a rajzfilmből. A személyes kedvencünk féldecis műanyag unicumos flakonokból lényegült át. A fülbevalók mellett medálok és gyűrűk is szerepelnek a repertoárban, borosdugóból, bicikliláncból, fülhallgatóból is – egy rózsaszínre mini műrózsa, egy kékre pici ezüstkoponya került. Rugó, régi cipzár, pendrive mellett fenyőtobozt is láttunk az ékszerek között, elvégre közeledik a karácsony.