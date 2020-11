Nyunyóka a vonóhorgon

Nyunyóka elköltözött! Nyunyókával a legutóbbi mórahalmi vásár parkolójában találkoztunk új lakóhelyén, egy Peugeot vonóhorgán. Így aztán nem veszik el, az biztos.

Rákerestem, mert nem értek hozzá, és nekem mind egyforma. Na, nem a nyunyóka, hanem a vonóhorog. Van univerzális, csavarozható, levehető, kombi kétcsavaros, csavaros, horizontális levehető fejű automata, kétcsavaros fix. Olyan ez majdnem, mint Gombóc Artúr kedvenc csokoládéi.

Persze ha az embernek gyereke van, új értelmet nyer az épp használaton kívüli vonóhorog. Olyat láttam már, hogy egy apró karcolást, ütődést, festékhibát matricával fednek el egy autón, de itt egy plüssállat kapott új szerepet. Elképzelem, mekkora lehetett a vita, melyik állatka kerüljön a vonóhorogra. A család legkisebb tagjai biztos, hogy a legnagyobb plüssfigurára szavaztak.

Azt is csak most tudtam meg, hogy az utólagosan felszerelt vonóhorog minden esetben műszaki vizsgát von maga után. Kíváncsi vagyok, a plüssállat is részt vesz-e a vizsgán, vagy akkor azért leveszik. Biztos nagyot nézne a szakember nyunyóka láttán.