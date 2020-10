Odavág a magyar lakodalmas hagyományoknak a vírus

Az éjféli svédasztalból nyolc órai vacsora lett, a menyasszonytánc elmarad, a tortát pedig hatkor vágják fel. A vendéglátóhelyek 23 órai zárása miatt átalakult a lakodalmak protokollja. Úgy tűnik, 2020 után 2022 lesz a mágikus évszám.

Van, aki a gyertyafényes keringőről, van, aki pedig a menyasszonytáncról kényszerül lemondani a lakodalmán, miután szeptember 21-e óta este 11 óra után nem lehet rendezvényeken részt venni, és a vendéglátó üzleteket is el kell hagyniuk a vendégeknek.

Rendesen átírja a házasságkötéseket a világjárvány, a tavaszihoz képest viszont annyival jobb a helyzet, hogy az esküvők és a lakodalmak megtartását nem tiltja törvény, de a hajnalig tartó mulatozás most elmarad.

Késői ebéd, korai svédasztal

Zsurka Péter, a Tisza River Étterem- és Rendezvényhajó tulajdonosa lapunknak elmondta, a magyar lakodalmas hagyományok most a háttérbe szorulnak, hiszen a vacsora helyett egy csúsztatott, három órai ebéd van, az éjféli svédasztalt pedig egy vacsora váltja nyolc órakor.

– Kompromisszumot kell kötni a pároknak, hogy meg tudják tartani a lakodalmat. Azt látjuk, hogy nemcsak a protokoll, hanem a vendégek összetétele is átalakult, kevés idős van köztük. Lemondás nem igazán van nálunk, inkább azt kérik a párok, hogy tegyük át másik időpontra, van olyan, akinek már harmadjára módosítottuk a dátumát, így a jövő esztendőben házasodnak össze – osztotta meg a legfontosabbakat.

Lemondások miatt csörög a telefon

Zsurka Pétertől azt is megtudtuk, hogy többen már nem is a jövő, hanem a 2022-es évre készülnek esküvővel, már három ilyen egyeztetett időpontjuk is van. Beszámolt arról is, hogy a lagzikkal ellentétben viszont a konferenciák, céges rendezvények lemondása miatt folyamatosan csörög a telefon.

Veres Orsolya, a Diófa vendéglő tulajdonosa is a lemondások soráról számolt be. Náluk előfordult az is, hogy azok a párok, akik tavasszal átrakták őszre a nagy nap dátumát, lemondják a foglalást. – Ugyan a 23 órai zárás minket nem érint, mert mi ebédeltetéssel foglalkozunk, de a tervezett lakodalmaknak csupán a 20 százalékát tartották meg nálunk. Emellett az orvosi konferenciákat, munkaértekezleteket is törlik. Vállaljuk a szendvicsebédek és kávészünetek biztosítását is, de most ezeknek is lemondták a 99 százalékát – magyarázta.

Tavaszi esküvő, őszi lakodalom

Az esküvői fotózással, videózással foglalkozó szakembereket is érinti a szigorítás. Tarkó Bálint, a Colour b’ART Film & Photo vezetője elmondta, egy lemondás történt nála, viszont a késő tavaszra és nyárra tervezett lakodalmak elmaradtak, szinte csak polgári esküvőkön készítettek fotókat, videókat.

– Ezeknek a pároknak a legnagyobb része most ősszel tartja meg a templomi esküvőt és a lakodalmat. Nyilván a korlátozás zavaró számukra, de vállalják a feltételeket, így például hat órakor vágják fel a tortát, hét órakor pedig a keringő következik. Érezhetően kevesebb a vendég, mert sokan nem mernek lakodalomba menni a vírus miatt, inkább elküldik a nászajándékra szánt összeget a párnak – nyilatkozta a Délmagyarországnak a szegedi szakember. Hozzátette, úgy látja, nem félnek a fiatalok, már szinte tele van a jövő évi naptára.