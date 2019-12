Óévbúcsúztató futást rendeznek Makón

Idén sem marad el az a sport­esemény, ami hagyományosan a legutolsó minden évben Makón, azaz a szilveszteri futás.

Idén sem marad el az a sport­esemény, ami hagyományosan a legutolsó minden évben Makón, azaz a szilveszteri futás – jelentette be tegnap közös sajtótájékoztatóján Czirbus Gábor alpolgármester, Kovács Gábor sportszervező és Lajtosné Papp Noémi, a Hagymatikum fürdő marketingvezetője – utóbbi azért, mert a verseny most is a fürdő elől indul december 31-én, azaz ma délelőtt 10 órakor.

Elhangzott: a gyerekeknek ezúttal is egy, a felnőtteknek pedig két kört kell teljesíteniük a Makovecz Imre tervezte fürdő épületegyüttese körül. Egy kör hossza 600 méter. A futókat forró teával, illetve forralt borral kínálják, a legjobbak pedig értékes ajándékot is kapnak tombolasorsolás révén, a verseny végeztével. Czirbus azt mondta, ez a futás nem elsősorban a sportteljesítményről szól, inkább egy jó hangulatú, családias buli. Az alpolgármester megígérte: maga is részt fog venni a rendezvényen.

Kovács Gábor közben már az újév első makói sporteseményére is igyekezett ráirányítani a figyelmet. Ez a Givaudan teremlabdarúgó-torna lesz, amit hetedszer rendeznek meg; a csapatok jelentkezését január 8-ig várják, a torna 11-étől 4 héten át zajlik majd. Kétszer 15 perces meccsekre fog sor kerülni, lesz külön mezőny a 35 és a 45 év felettieknek. Több csapat már jelezte érdeklődését – várhatóan most is itt lesz a romániai Nagylak együttese, melynek révén a kupa nemzetközi lesz.