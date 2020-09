Önkéntes munkában állította át home office-ra a telefonos lelkisegély-szolgálatot

A Szegedi S. O. S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat vezetője a szociális ellátás kategóriában kaphatja meg a Nők Magyarországért díjat. Fábiánné Páger Annát az országos hálózat home office-ra való átállításának megszervezéséért jelölték, az ítészek pedig a döntősök közé választották.

Mint arról korábban már beszámoltunk, díjat alapított a Nők Magyarországért Klub, mellyel olyan nők erkölcsi és anyagi elismerését biztosítják, akik tavasszal példamutató módon helytálltak azokon a területeken, amelyek működése kiemelkedő fontosságú volt a járvány idején. A beérkezett jelölések közül négy kategóriában 5-5 jelöltet választottak ki, akik közül közönségszavazással dől el, ki kapja az 5 millió forinttal járó elismerést. Az egyik szegedi jelöltet, Töreki Annamáriát néhány napja már bemutattuk. Van azonban egy másik szegedi döntőse is a versenynek: a szociális ellátás területéről Fábiánné Páger Anna is esélyes a díjra. A Szegedi S. O. S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat vezetőjét az országos hálózat home office-ra való átállításának megszervezéséért jelölték a díjra.

– A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének 17 szolgálata van országszerte. Mindannyian központi irodákban dolgoznak, itt fogadják a telefonokat – mesélte Fábiánné Páger Anna.

– Márciusban már látszott, hogy ebben a formában nem fogjuk tudni biztosítani az ügyeleteket, hiszen önkénteseink közel 40 százaléka a veszélyeztetett csoportba tartozik, így nem tudtak volna dolgozni. Egy módon lehetett tehát csak megakadályozni, hogy az 50 éves szolgálat működése leálljon: ha átállunk otthoni munkavégzésre.

A szolgáltató a 182 internet­alapú mellék telepítését és beüzemelését minimum két hét leállással, másfél hónap alatt vállalta volna.

– Ennyi idő alatt szétesett volna a rendszer, ezért vállaltam, hogy részt veszek a telepítések technikai irányításában, a beüzemelés teljes folyamatában és átveszek a szolgáltatótól bizonyos rendszergazdai feladatokat is, hogy ez minél gyorsabban megvalósulhasson – mesélte a szegedi szolgálat vezetője. Ez napi 16 órás munkát jelentett számára a hét minden napján, beleértve a húsvétot is. Mindezt pedig önkéntesként, fizetés nélkül tette. Munkájának köszönhetően a központi 116-123-as hívószám mindössze 2 napig nem volt elérhető, az ügyeletesek pedig 3 hónapon keresztül otthonról tudtak dolgozni. Ha pedig a helyzet ismét úgy hozná, ehhez a rendszerhez bármikor újra visszatérhetnek.

– A karantén idején, országosan, összesen több mint 39 ezer hívás futott be a telefonos lelkisegély-szolgálathoz, ebből közel 7 ezer a szegedi központba. Ezek a hívások mind elvesztek volna, ha ezt a rendszert nem építjük ki – magyarázta Fábiánné Páger Anna, aki mindeközben szolgálatvezetőként is helytállt, gondoskodva az ügyelők mentális gondozásáról és online szakmai továbbképzéséről. A vírushelyzet kezeléséhez pedig összeállított egy módszertani anyagot is, melyet azóta az egész országban használnak a segítő szervezetek.

– Hálás vagyok, hogy a közösségem értékelte ezt a munkát és jelöltek erre a díjra. Ami talán azonban még fontosabb, hogy ezzel ráirányították a figyelmet a telefonos lelkisegély-szolgálat munkájára, melyet anonim önkéntesek tartanak életben – fogalmazott a szegedi szakember, akire a www.szavazas.nokmagyarorszagert.hu oldalon lehet voksolni.